Сьогодні о 07:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху "Стрий-Луганськ-Ізварине" поблизу села Саксагань Кам’янського району. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС Дніпропетровської області.

Смертельна ДТП під Дніпром: шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом лоб в лоб

По прибуттю до місця події надзвичайників встановлено, що сталося зіткнення шкільного автобусу "ЗАЗ" із автомобілем "Volkswagen Transporter".

В автомобілі "Volkswagen Transporter" загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували.

Ще семеро осіб, з них одна дитина (дівчинка, 2011 року народження), які на момент події перебували у шкільному автобусі отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень.

До робіт залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки ГУ ДСНС України в області.

Причини події встановлюють представники поліції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у листопаді в Івано-Франківській області суддя з Тернопільщини за кермом автомобіля Lexus збила двох пішоходів, які переходили дорогу на пішохідному переході. Один із потерпілих загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, аварія сталася увечері 31 жовтня в одному з населених пунктів Івано-Франківського району. Суддя районного суду Тернопільської області, керуючи авто, не впоралася з керуванням і здійснила наїзд на двох людей, які переходили дорогу пішохідному переході.