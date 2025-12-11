Сегодня в 07:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Стрый-Луганск-Изварино" вблизи села Саксагань Каменского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Днепропетровской области.

Смертельное ДТП под Днепром: школьный автобус столкнулся с микроавтобусом лоб в лоб

По прибытию к месту происшествия чрезвычайников установлено, что произошло столкновение школьного автобуса ЗАЗ с автомобилем Volkswagen Transporter.

В автомобиле Volkswagen Transporter погибли двое мужчин, одного из них сотрудники ГСЧС деблокировали.

Еще семь человек, из них один ребенок (девочка, 2011 года рождения), которые на момент происшествия находились в школьном автобусе, получили травмы разной степени и были госпитализированы в больницы.

К работам привлечены 5 спасателей и 1 единица техники ГУ ГСЧС Украины в области.

Причины происшествия устанавливаются представителями полиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ноябре в Ивано-Франковской области судья из Тернопольщины за рулем автомобиля Lexus сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Один из потерпевших погиб на месте, другой получил легкие телесные повреждения. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По предварительной информации, авария произошла вечером 31 октября в одном из населённых пунктов Ивано-Франковского района. Судья районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем, не справилась с управлением и совершила наезд на двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.