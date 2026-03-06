Схема дезертирства у Дніпрі: військові платили шокуючи суми

Рубрики
У Дніпрі затримали 8 осіб, які організували схему дезертирства — з військових вимагали від 4 до 15 тис. доларів. Їм повідомлено про підозру в організації схеми сприяння дезертирству військовослужбовців (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України), розповіли в Офісі Генерального прокурора.
Військові. Ілюстративне фото
Серед підозрюваних: колишній командир військової частини, адвокат, військовослужбовець та інші цивільні особи.
Слідство встановило, що учасники групи шукали військовослужбовців, які були готові самовільно залишити службу, потім фігуранти влаштовували їх незаконне вивезення з місць дислокації військових частин або медичних закладів. За такі послуги військові платити від 4 до 15 тис. доларів.
Зазначається, що частина військових чи їхні знайомі зверталися до адвоката, щоб отримати консультацію щодо можливих способів уникнення служби.
Військових, які скористалися послугами учасників схеми, затримали у лютому 2026 року.
