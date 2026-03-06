Схема дезертирства у Дніпрі: військові платили шокуючи суми

У Дніпрі затримали 8 осіб, які організували схему дезертирства — з військових вимагали від 4 до 15 тис. доларів. Їм повідомлено про підозру в організації схеми сприяння дезертирству військовослужбовців (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України), розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Військові. Ілюстративне фото

Серед підозрюваних: колишній командир військової частини, адвокат, військовослужбовець та інші цивільні особи.

Слідство встановило, що учасники групи шукали військовослужбовців, які були готові самовільно залишити службу, потім фігуранти влаштовували їх незаконне вивезення з місць дислокації військових частин або медичних закладів. За такі послуги військові платити від 4 до 15 тис. доларів.

“Для транспортування використовували цивільні автомобілі, якими військових вивозили до Дніпра, де вони надалі переховувалися та не поверталися до місць служби. Під час проїзду через блокпости учасники схеми використовували посвідчення неіснуючої громадської організації”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина військових чи їхні знайомі зверталися до адвоката, щоб отримати консультацію щодо можливих способів уникнення служби.

“Під час спілкування вона повідомляла контакти осіб, які могли організувати незаконне вивезення. В інших випадках військові самостійно знаходили так званих “перевізників”. Правоохоронці задокументували понад 18 епізодів протиправної діяльності у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Київській областях”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Військових, які скористалися послугами учасників схеми, затримали у лютому 2026 року.

