Схема дезертирства в Днепре: военные платили шокирующие суммы

В Днепре задержали 8 человек, организовавших схему дезертирства – с военных требовали от 4 до 15 тыс. долларов. Им доложено о подозрении в организации схемы содействия дезертирству военнослужащих (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины), рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Среди подозреваемых: бывший командир воинской части, адвокат, военнослужащий и другие гражданские.

Следствие установило, что участники группы искали военнослужащих, готовых самовольно покинуть службу, затем фигуранты устраивали их незаконный вывоз из мест дислокации воинских частей или медицинских учреждений. За такие услуги военные платят от 4 до 15 тысяч долларов.

"Для транспортировки использовали гражданские автомобили, которыми военных вывозили в Днепр, где они в дальнейшем скрывались и не возвращались в места службы. Во время проезда через блокпосты участники схемы использовали удостоверение несуществующей общественной организации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть военных или их знакомые обращались к адвокату, чтобы получить консультацию по поводу возможных способов избегания службы.

"Во время общения она сообщала о контактах лиц, которые могли организовать незаконный вывоз. В других случаях военные самостоятельно находили так называемых "перевозчиков". Правоохранители задокументировали более 18 эпизодов противоправной деятельности в Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Киевской областях", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Военных, воспользовавшихся услугами участников схемы, задержали в феврале 2026 года.

