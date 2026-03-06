logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Схема дезертирства в Днепре: военные платили шокирующие суммы
commentss НОВОСТИ Все новости

Схема дезертирства в Днепре: военные платили шокирующие суммы

Сколько стоило дезертирство: незаконная схема в Днепре

6 марта 2026, 15:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Днепре задержали 8 человек, организовавших схему дезертирства – с военных требовали от 4 до 15 тыс. долларов. Им доложено о подозрении в организации схемы содействия дезертирству военнослужащих (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины), рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Схема дезертирства в Днепре: военные платили шокирующие суммы

Военные. Иллюстративное фото

Среди подозреваемых: бывший командир воинской части, адвокат, военнослужащий и другие гражданские.

Следствие установило, что участники группы искали военнослужащих, готовых самовольно покинуть службу, затем фигуранты устраивали их незаконный вывоз из мест дислокации воинских частей или медицинских учреждений. За такие услуги военные платят от 4 до 15 тысяч долларов.

"Для транспортировки использовали гражданские автомобили, которыми военных вывозили в Днепр, где они в дальнейшем скрывались и не возвращались в места службы. Во время проезда через блокпосты участники схемы использовали удостоверение несуществующей общественной организации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть военных или их знакомые обращались к адвокату, чтобы получить консультацию по поводу возможных способов избегания службы.

"Во время общения она сообщала о контактах лиц, которые могли организовать незаконный вывоз. В других случаях военные самостоятельно находили так называемых "перевозчиков". Правоохранители задокументировали более 18 эпизодов противоправной деятельности в Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Киевской областях", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Военных, воспользовавшихся услугами участников схемы, задержали в феврале 2026 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал о незаконной схеме бронирования от мобилизации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/u-dnipri-vikrito-sxemu-dezertirstva-za-4-15-tis-sered-pidozryuvanix-ekskomandir-viiskovoyi-castini-ta-advokat
Теги:

Новости

Все новости