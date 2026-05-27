Самокати поза законом: мерія Дніпра роз'яснила обмеження для двоколісного транспорту

Недилько Ксения
У Дніпрі на сьогодні немає жодного чинного договору, який дозволяв би облаштовувати паркувальні зони для прокатного мікротранспорту. Про це повідомили у Дніпровській міській раді у відповідь на офіційний інформаційний запит порталу "Коментарі", посилаючись на торішнє рішення виконкому щодо експлуатації персонального електротранспорту.
У міськраді підкреслили, що вивантаження та паркування таких засобів має відбуватися лише на спеціально відведених майданчиках згідно з погодженими схемами. Впровадження цих заходів пов'язане з рішенням Ради оборони Дніпропетровської області від 25 березня 2025 року щодо забезпечення безпеки та проведення заходів мобілізації, яким головам громад було рекомендовано розглянути питання про можливість заборони прокату.
Наразі у місті тривають відповідні заходи з розробки схем, які покликані врегулювати питання експлуатації, вивантаження та паркування електросамокатів і моноколіс.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з настанням тепла та літніх канікул в Україні стрімко збільшилася кількість неповнолітніх, які зазнають серйозних ушкоджень під час їзди на двоколісному транспорті. Наразі електросамокати стали головним чинником небезпеки для малечі та підлітків.
"Саме в період літніх канікул і тепла різко зростає кількість травм, пов’язаних з електросамокатами, мотоциклами, велосипедами та іншим колісним транспортом", — констатують у НДСЛ "Охматдит". Медики додають, що "до 30% звернень до відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту — це діти з важкими травмами".