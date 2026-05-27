Самокати поза законом: мерія Дніпра роз'яснила обмеження для двоколісного транспорту

У Дніпрі на сьогодні немає жодного чинного договору, який дозволяв би облаштовувати паркувальні зони для прокатного мікротранспорту. Про це повідомили у Дніпровській міській раді у відповідь на офіційний інформаційний запит порталу "Коментарі", посилаючись на торішнє рішення виконкому щодо експлуатації персонального електротранспорту.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Експлуатація легких персональних електричних транспортних засобів (електросамокатів, моноколіс тощо) на об'єктах благоустрою міста Дніпра, — зазначається у документі щодо нових правил, — має здійснюватися згідно з відповідною схемою зонування із зазначенням режимів їхньої експлуатації та допустимою швидкістю руху в кожній зоні міста".

У міськраді підкреслили, що вивантаження та паркування таких засобів має відбуватися лише на спеціально відведених майданчиках згідно з погодженими схемами. Впровадження цих заходів пов'язане з рішенням Ради оборони Дніпропетровської області від 25 березня 2025 року щодо забезпечення безпеки та проведення заходів мобілізації, яким головам громад було рекомендовано розглянути питання про можливість заборони прокату.

"До затвердження відповідних схем, — наголошують у Дніпровській міській раді, чітко окреслюючи поточні обмеження, — організація майданчиків для паркування легких персональних електричних транспортних засобів (електросамокатів, моноколіс тощо) на об'єктах благоустрою міста заборонена".

Наразі у місті тривають відповідні заходи з розробки схем, які покликані врегулювати питання експлуатації, вивантаження та паркування електросамокатів і моноколіс.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з настанням тепла та літніх канікул в Україні стрімко збільшилася кількість неповнолітніх, які зазнають серйозних ушкоджень під час їзди на двоколісному транспорті. Наразі електросамокати стали головним чинником небезпеки для малечі та підлітків.

"Саме в період літніх канікул і тепла різко зростає кількість травм, пов’язаних з електросамокатами, мотоциклами, велосипедами та іншим колісним транспортом", — констатують у НДСЛ "Охматдит". Медики додають, що "до 30% звернень до відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту — це діти з важкими травмами".