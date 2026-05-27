Самокаты вне закона: мэрия Днепра разъяснила ограничения для двухколесного транспорта

В Днепре на сегодняшний день нет ни одного действующего договора, который позволял бы обустраивать парковочные зоны для прокатного микротранспорта. Об этом сообщили в Днепровском городском совете в ответ на официальный информационный запрос портала "Комментарии" со ссылкой на прошлогоднее решение исполкома по эксплуатации персонального электротранспорта.

"Эксплуатация легких персональных электрических транспортных средств (электросамокатов, моноколес и т.п.) на объектах благоустройства города Днепра, — отмечается в документе относительно новых правил, — должна осуществляться согласно соответствующей схеме зонирования с указанием режимов их эксплуатации и допустимой скоростью движения в каждой зоне города".

В горсовете подчеркнули, что выгрузка и парковка таких средств должна производиться только на специально отведенных площадках согласно согласованным схемам. Внедрение этих мероприятий связано с решением Совета обороны Днепропетровской области от 25 марта 2025 года по обеспечению безопасности и проведению мер мобилизации, которым председателям общин было рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности запрета проката.

"До утверждения соответствующих схем, — отмечают в Днепровском городском совете, четко очерчивая текущие ограничения, — организация площадок для парковки легких персональных электрических транспортных средств (электросамокатов, моноколес и т.п.) на объектах благоустройства города запрещена".

В настоящее время в городе проходят соответствующие мероприятия по разработке схем, призванных урегулировать вопросы эксплуатации, выгрузки и парковки электросамокатов и моноколес.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с наступлением тепла и летних каникул в Украине стремительно увеличилось количество несовершеннолетних, которые испытывают серьезные повреждения во время езды на двухколесном транспорте. В настоящее время электросамокаты стали главным фактором опасности для малышей и подростков .

"Именно в период летних каникул и тепла резко возрастает количество травм, связанных с электросамокатами, мотоциклами, велосипедами и другим колесным транспортом", — констатируют в НДСЛ "Охматдет". Медики добавляют, что "до 30% обращений в отделение экстренной медицинской помощи и травмпункта — это дети с тяжелыми травмами".