Российский удар по Днепру: после мощного взрыва вспыхнул пожар

Вечером в Днепре прогремел мощный взрыв, который слышали жители нескольких районов города. Воздушную тревогу в регионе объявили из-за стремительного приближения двигавшихся на большой скорости реактивных ударных беспилотников врага.

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В результате вражеского прилета разрушений претерпел объект гражданской логистики.

"Враг атаковал Днепр", — оперативно проинформировал о чрезвычайной ситуации глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Руководитель ОВА подтвердил, что под удар попал сугубо мирный объект промышленной зоны. По его словам, в результате попадания ситуация существенно осложнилась пожаром: "Загорелись склады с продуктами питания".

На место происшествия сразу отправились отряды спасателей и кареты скорой помощи. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий вражеского налета.

"Информация о пострадавших уточняется", — добавил Ганжа, призвав горожан ожидать официальных обновлений от профильных ведомств.

Опасность для областного центра не прошла. Жителей города настойчиво просят оставаться в безопасных местах, поскольку в небе зафиксированы очередные реактивные дроны-камикадзе, продолжающие угрожать населенным пунктам региона.

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