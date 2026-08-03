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Российский удар по Днепру: после мощного взрыва вспыхнул пожар

Масштабный пожар и угроза новых БПЛА: Александр Ганжа сообщил о последствиях обстрела Днепра

3 августа 2026, 17:11
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Недилько Ксения

Вечером в Днепре прогремел мощный взрыв, который слышали жители нескольких районов города. Воздушную тревогу в регионе объявили из-за стремительного приближения двигавшихся на большой скорости реактивных ударных беспилотников врага.

Российский удар по Днепру: после мощного взрыва вспыхнул пожар

Иллюстративное фото

В результате вражеского прилета разрушений претерпел объект гражданской логистики.

"Враг атаковал Днепр", — оперативно проинформировал о чрезвычайной ситуации глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Руководитель ОВА подтвердил, что под удар попал сугубо мирный объект промышленной зоны. По его словам, в результате попадания ситуация существенно осложнилась пожаром: "Загорелись склады с продуктами питания".

На место происшествия сразу отправились отряды спасателей и кареты скорой помощи. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий вражеского налета.

"Информация о пострадавших уточняется", — добавил Ганжа, призвав горожан ожидать официальных обновлений от профильных ведомств.

Опасность для областного центра не прошла. Жителей города настойчиво просят оставаться в безопасных местах, поскольку в небе зафиксированы очередные реактивные дроны-камикадзе, продолжающие угрожать населенным пунктам региона.

Информация обновляется.



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