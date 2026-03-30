Російські дрони атакували Дніпро: що відомо про вибухи у місті

У ніч на 30 березня місто Дніпро та райони Дніпропетровської області зазнали атаки російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 18 ворожих дронів, однак у кількох громадах зафіксовані руйнування інфраструктури та житлових будівель.

Атака дронами. Фото з відкритих джерел

Про наслідки нічної атаки РФ повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, підрозділи Повітряного командування "Схід" протягом ночі працювали по повітряних цілях у різних районах області та збили 18 ударних безпілотників.

Водночас російські війська понад десять разів атакували три райони регіону безпілотниками та артилерією. Найбільше постраждала Синельниківщина. У Петропавлівській та Васильківській громадах зайнялися багатоквартирний будинок, гараж і автомобіль.

Пошкодження інфраструктури також зафіксували у Кривому Розі. Під ударом опинилася і Зеленодольська громада. На Нікопольщині російські війська обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду. Медики повідомили про одну постраждалу жінку.

Вранці 30 березня атака на Дніпро продовжилася. Близько 7:35 у Дніпрі пролунали нові вибухи, а приблизно через п’ять хвилин зафіксували ще один. За даними моніторингових каналів, поблизу міста працювали сили протиповітряної оборони. Наразі інформація про наслідки ранкової атаки на Дніпро уточнюються.

