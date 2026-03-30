Російські дрони атакували Дніпро: що відомо про вибухи у місті

У ніч на 30 березня Росія атакувала Дніпро та область дронами.

30 березня 2026, 08:05
Slava Kot

У ніч на 30 березня місто Дніпро та райони Дніпропетровської області зазнали атаки російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 18 ворожих дронів, однак у кількох громадах зафіксовані руйнування інфраструктури та житлових будівель.

Атака дронами. Фото з відкритих джерел

Про наслідки нічної атаки РФ повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, підрозділи Повітряного командування "Схід" протягом ночі працювали по повітряних цілях у різних районах області та збили 18 ударних безпілотників.

Водночас російські війська понад десять разів атакували три райони регіону безпілотниками та артилерією. Найбільше постраждала Синельниківщина. У Петропавлівській та Васильківській громадах зайнялися багатоквартирний будинок, гараж і автомобіль.

Пошкодження інфраструктури також зафіксували у Кривому Розі. Під ударом опинилася і Зеленодольська громада. На Нікопольщині російські війська обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду. Медики повідомили про одну постраждалу жінку. 

Вранці 30 березня атака на Дніпро продовжилася. Близько 7:35 у Дніпрі пролунали нові вибухи, а приблизно через п’ять хвилин зафіксували ще один. За даними моніторингових каналів, поблизу міста працювали сили протиповітряної оборони. Наразі інформація про наслідки ранкової атаки на Дніпро уточнюються.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія скинула авіабомбу на Краматорськ.

Також "Коментарі" писали, що Росія вперше за понад місяць запустила "Кинджали" по Україні. Куди намагалася влучити.



