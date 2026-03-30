Российские дроны атаковали Днепр: что известно о взрывах в городе

В ночь на 30 марта город Днепр и районы Днепропетровской области подверглись атакам российских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили не менее 18 вражеских дронов, однако в нескольких общинах зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилых зданий.

О последствиях ночной атаки РФ сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, подразделения Воздушного командования "Восток" в течение ночи работали по воздушным целям в разных районах области и сбили 18 ударных беспилотников.

В то же время, российские войска более десяти раз атаковали три района региона беспилотниками и артиллерией. Больше всего пострадала Синельниковщина. В Петропавловской и Васильковской общинах занялись многоквартирный дом, гараж и автомобиль.

Повреждения инфраструктуры также зафиксировали в Кривом Роге. Под ударом оказалась и Зеленодольская община. На Никопольщине российские войска обстреливали Никополь и Мировскую общину. Медики сообщили об одной пострадавшей женщине.

Утром 30 марта атака на Днепр продолжилась. Около 7:35 в Днепре прогремели новые взрывы, а примерно через пять минут зафиксировали еще один. По данным мониторинговых каналов, вблизи города работали силы противовоздушной обороны. Пока информация о последствиях утренней атаки на Днепр уточняется.

