Росіяни вдарили балістикою по Дніпру: у місті масштабна пожежа (ФОТО)

У неділю вранці 31 травня російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. Про атаку повідомили Повітряні сили ЗСУ та місцева влада, підтвердивши влучання ракети в межах міста та подальшу пожежу через удар РФ.

Пожежа в Дніпрі після атаки Росії. Фото: Дніпропетровська ОВА

За даними військових, сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння для південних регіонів України пролунав о 11:08. За кілька хвилин було зафіксовано запуск ракети з району окупованого Криму у напрямку Дніпропетровської області.

В 11:15 у Дніпрі пролунав вибух. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив "приліт" та повідомив про наслідки атаки.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", — повідомив Ганжа.

За попередніми даними, після удару в місті зайнялася масштабна пожежа. На оприлюднених фото видно густий чорний дим, що підіймається над районом ураження.

Удар по Дніпру 31 травня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Згодом голова ОВА додав, що удар припав по об’єктах цивільної інфраструктури та показав фото пожежі на місці влучання.

"Через атаку росіян на Дніпро горить склад логістичної компанії та автомобілі, припарковані поруч. Інформація про постраждалих уточнюється", — пише Ганжа.

Пожежа в Дніпрі після атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальні служби працюють на місці, ліквідовуючи наслідки пожежі та обстежуючи територію. Інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих наразі уточнюється.

