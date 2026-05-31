Росіяни вдарили балістикою по Дніпру: у місті масштабна пожежа (ФОТО)

У неділю вранці 31 травня російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. Про атаку повідомили Повітряні сили ЗСУ та місцева влада, підтвердивши влучання ракети в межах міста та подальшу пожежу через удар РФ.
Пожежа в Дніпрі після атаки Росії. Фото: Дніпропетровська ОВА
За даними військових, сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння для південних регіонів України пролунав о 11:08. За кілька хвилин було зафіксовано запуск ракети з району окупованого Криму у напрямку Дніпропетровської області.
В 11:15 у Дніпрі пролунав вибух. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив "приліт" та повідомив про наслідки атаки.
За попередніми даними, після удару в місті зайнялася масштабна пожежа. На оприлюднених фото видно густий чорний дим, що підіймається над районом ураження.
Удар по Дніпру 31 травня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Згодом голова ОВА додав, що удар припав по об’єктах цивільної інфраструктури та показав фото пожежі на місці влучання.
Пожежа в Дніпрі після атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА
Рятувальні служби працюють на місці, ліквідовуючи наслідки пожежі та обстежуючи територію. Інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих наразі уточнюється.
