Россияне ударили баллистикой по Днепру: в городе масштабный пожар (ФОТО)

Slava Kot
В воскресенье утром 31 мая российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. Об атаке сообщили Воздушные силы ВСУ и местные власти, подтвердив попадание ракеты в черте города и последующий пожар из-за удара РФ.
Пожар в Днепре после атаки России. Фото: Днепропетровская ОВА
По данным военных, сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения для южных регионов Украины раздался в 11:08. Через несколько минут был зафиксирован запуск ракеты из района оккупированного Крыма в направлении Днепропетровской области.
В 11:15 в Днепре раздался взрыв. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил "прилет" и сообщил о последствиях атаки.
По предварительным данным, после удара в городе загорелся масштабный пожар. На обнародованных фото виден густой черный дым, возвышающийся над районом поражения.
Удар по Днепру 31 мая. Фото: Днепропетровская ОВА
Впоследствии глава ОВА добавил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры и показал фото пожара на месте попадания.
Пожар в Днепре после атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА
Спасательные службы работают на месте, ликвидируя последствия пожара и обследуя территорию. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
