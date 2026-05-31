Россияне ударили баллистикой по Днепру: в городе масштабный пожар (ФОТО)

В воскресенье утром 31 мая российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. Об атаке сообщили Воздушные силы ВСУ и местные власти, подтвердив попадание ракеты в черте города и последующий пожар из-за удара РФ.

Пожар в Днепре после атаки России. Фото: Днепропетровская ОВА

По данным военных, сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения для южных регионов Украины раздался в 11:08. Через несколько минут был зафиксирован запуск ракеты из района оккупированного Крыма в направлении Днепропетровской области.

В 11:15 в Днепре раздался взрыв. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил "прилет" и сообщил о последствиях атаки.

"Враг нанес удар по Днепру. Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Ганжа.

По предварительным данным, после удара в городе загорелся масштабный пожар. На обнародованных фото виден густой черный дым, возвышающийся над районом поражения.

Удар по Днепру 31 мая. Фото: Днепропетровская ОВА

Впоследствии глава ОВА добавил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры и показал фото пожара на месте попадания.

"Из-за атаки россиян на Днепр горит склад логистической компании и припаркованные рядом автомобили. Информация о пострадавших уточняется", — пишет Ганжа.

Пожар в Днепре после атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Спасательные службы работают на месте, ликвидируя последствия пожара и обследуя территорию. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. В США было сделано критическое предупреждение.

Также "Комментарии" писали о взрывах в России. Какие объекты оказались под атакой дронов.