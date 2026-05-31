logo

BTC/USD

73839

ETH/USD

2024.19

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Россияне ударили баллистикой по Днепру: в городе масштабный пожар (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне ударили баллистикой по Днепру: в городе масштабный пожар (ФОТО)

Россия атаковала Днепр баллистической ракетой. В городе загорелся пожар на складе и автостоянке

31 мая 2026, 12:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В воскресенье утром 31 мая российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. Об атаке сообщили Воздушные силы ВСУ и местные власти, подтвердив попадание ракеты в черте города и последующий пожар из-за удара РФ.

Россияне ударили баллистикой по Днепру: в городе масштабный пожар (ФОТО)

Пожар в Днепре после атаки России. Фото: Днепропетровская ОВА

По данным военных, сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения для южных регионов Украины раздался в 11:08. Через несколько минут был зафиксирован запуск ракеты из района оккупированного Крыма в направлении Днепропетровской области.

В 11:15 в Днепре раздался взрыв. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил "прилет" и сообщил о последствиях атаки.

"Враг нанес удар по Днепру. Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Ганжа.

По предварительным данным, после удара в городе загорелся масштабный пожар. На обнародованных фото виден густой черный дым, возвышающийся над районом поражения.

Россияне ударили баллистикой по Днепру: в городе масштабный пожар (ФОТО) - фото 2

Удар по Днепру 31 мая. Фото: Днепропетровская ОВА

Впоследствии глава ОВА добавил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры и показал фото пожара на месте попадания.

"Из-за атаки россиян на Днепр горит склад логистической компании и припаркованные рядом автомобили. Информация о пострадавших уточняется", — пишет Ганжа.

Россияне ударили баллистикой по Днепру: в городе масштабный пожар (ФОТО) - фото 2

Пожар в Днепре после атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Спасательные службы работают на месте, ликвидируя последствия пожара и обследуя территорию. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. В США было сделано критическое предупреждение.

Также "Комментарии" писали о взрывах в России. Какие объекты оказались под атакой дронов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/29812
Теги:

Новости

Все новости