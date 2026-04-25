Росіяни повторно вдарили по Дніпру: фатальні наслідки

Кравцев Сергей
Російські терористичні війська вдень – за кілька годин після масованої нічної атаки – повторно атакували Дніпро, вразивши багатоповерхівку. Внаслідок удару загинула одна людина, семеро отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.
Вибухи у Дніпрі. Фото: прокуратура
За словами Ганжі, семеро людей отримали поранення, медики надають їм усю необхідну допомогу. Він додав, що ворог завдав удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі.
Ганжа додав, що загалом у місті – 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П'ятеро людей загинули.
президент Володимир Зеленський повідомив, що всього країна-агресор убила цієї ночі чотирьох українців. Також від удару російських військ зазнали поранень понад 30 людей по всій Україні. Зеленський повідомив у Facebook.
За інформацією президента, крім Дніпра є поранені в Чернігівській, Одеській, Харківській областях.
