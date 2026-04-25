Росіяни повторно вдарили по Дніпру: фатальні наслідки
Росіяни повторно вдарили по Дніпру: фатальні наслідки

Знову приліт по житловому будинку

25 квітня 2026, 12:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські терористичні війська вдень – за кілька годин після масованої нічної атаки – повторно атакували Дніпро, вразивши багатоповерхівку. Внаслідок удару загинула одна людина, семеро отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Дніпрі. Фото: прокуратура

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. І знову пошкоджено житловий будинок. Одна людина загинула під час чергової атаки ворога", – написав керівник області.

За словами Ганжі, семеро людей отримали поранення, медики надають їм усю необхідну допомогу. Він додав, що ворог завдав удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі.

Ганжа додав, що загалом у місті – 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П'ятеро людей загинули.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський повідомив, що всього країна-агресор убила цієї ночі чотирьох українців. Також від удару російських військ зазнали поранень понад 30 людей по всій Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Зеленський повідомив у Facebook.

За інформацією президента, крім Дніпра є поранені в Чернігівській, Одеській, Харківській областях.

"Тактика у росіян без змін: ударні дрони, крилаті ракети та значна кількість балістики. Більшість цілей – звичайна інфраструктура в містах. Пошкоджено житлові будинки, енергетика, підприємства. Кожен такий удар має нагадувати партнерам, що ситуація вимагає негайних та жорстких дій, оперативного посилення нашої ППО", — зазначив він.

Також видання "Коментарі" повідомляло – два міста у руїнах та безліч постраждалих: що відомо про атаку РФ.




