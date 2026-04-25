Россияне повторно ударили по Днепру: фатальные последствия

Российские террористические войска днем – через несколько часов после массированной ночной атаки – повторно атаковали Днепр, поразив многоэтажку. В результате удара погиб один человек, семеро получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

Взрывы в Днепре. Фото: прокуратура

"Россияне снова нанесли удар по Днепру. И снова поврежден жилой дом. Один человек погиб во время очередной атаки врага", – написал руководитель области.

По словам Ганжи, семь человек получили ранения, медики оказывают им всю необходимую помощь. Он добавил, что враг нанес удар по тому же жилому кварталу, который атаковали ночью.

Ганжа добавил, что в целом в городе – 34 пострадавших из-за российского террора ночью и в течение дня. Пятеро человек погибли.

президент Владимир Зеленский сообщил, что всего страна-агрессор убила этой ночью четырех украинцев. Также от удара российских войск получили ранения более 30 человек по всей Украине. Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

По информации президента, кроме Днепра, есть раненые в Черниговской, Одесской, Харьковской областях.

"Тактика у россиян без изменений: ударные дроны, крылатые ракеты и значительное количество баллистики. Большинство целей – обычная инфраструктура в городах. Повреждены жилые дома, энергетика, предприятия. Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий, оперативного усиления нашей ПВО", — отметил глава государства.

