Синельниковский район Днепропетровщины оказался под массированным ударом российских окупантов. О критической ситуации в городе и ходе эвакуации сообщили народный депутат Максим Бужанский и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Россия уничтожает еще один город: об этом не расскажут в новостях

Народный депутат Максим Бужанский отметил интенсивность вражеских атак, которые продолжаются с начала суток. "Об этом не расскажут в мировых новостях, но Российская Федерация с ночи пытается уничтожить Синельниково, массированная атака дронов не прекращается, волна за волной", — написал он в своем сообщении.

Также нардеп иронически обратился к коллегам из оппозиционных фракций, которые ранее инициировали изменение названия города: "Коллеги из Голоса и ЕС, которые безуспешно настаивали на переименовании города, самое время подъехать, переговорить об этом с жителями, уверен, они только этого и ждут".

На фоне обострения ситуации безопасности власти активизировали меры по спасению гражданского населения. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что приоритетом является вывоз несовершеннолетних. "На контроле принудительная эвакуация семей с детьми из Синельниковщины. В настоящее время осталось вывезли 690 несовершеннолетних", — сообщил глава области.

По словам Ганжи, процесс происходит системно: "Каждый день помогаем уехать около сотни детей. Для них подготовлены места в других областях. Власти призывают родителей не медлить с выездом для безопасности жизней подрастающего поколения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за последнюю ночь попаданий в энергосистему не зафиксировано, однако напряжение сохраняется.

"За минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем было поражение именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах", — сообщил Президент. По его словам, разведка и военные наблюдают новую тенденцию в действиях врага: "Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике".