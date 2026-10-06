Росія вдарила по середмістю Кривого Рогу: «прильот» стався по лікарні (ОНОВЛЕНО)

Зранку вівторка, 6 жовтня, російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт, атакувавши центральну частину Кривого Рогу. Під ударом ворожого озброєння опинилася цивільна інфраструктура, зокрема медичний заклад. На місці влучань спалахнула пожежа, наразі відомо про перших поранених місцевих мешканців.

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Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул оперативно повідомив про характер атаки та перші наслідки.

"Ворог атакував центр міста двома "Бандеролями"", — зазначив посадовець одразу після вибухів, які пролунали у середмісті.

Згодом інформацію про масштаби руйнувань уточнили в обласній адміністрації та поліції. Очільник ДніпрОВА Олександр Ганжа підтвердив, що загарбники свідомо цілили по густонаселеному району. За його словами, вибуховою хвилею та уламками також понівечено гаражний кооператив, а на території самого медзакладу розпочалася ліквідація наслідків прильотів.

Кількість постраждалих від російського обстрілу стрімко зросла протягом перших хвилин після трагедії.

"У Кривому Розі уже двоє поранених, — поінформував Олександр Ганжа. — Це чоловік та жінка. Їм надають усю необхідну допомогу".

Медики міста наразі працюють у посиленому режимі, адже стан однієї з жертв атаки викликає серйозні побоювання. Олександр Вілкул розкрив деталі щодо постраждалих і підкреслив, що окупанти ледь не вбили людину, яка щодня рятує інших.

"Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень, — резюмував очільник Ради оборони міста. — На зараз двоє постраждалих. Жінка — співробітник лікарні — важка, вже в операційній. Чоловік середній".

"Ще одна жінка поранена, середня, вже перебуває в операційній. Просто гуляла з собакою", — пізніше повідомив Вілкул.

ОНОВЛЕНО: Олександр Вілкул об 11:57: "На жаль, вже п'ятеро поранених внаслідок удару ворожих "Бандеролей", двоє з них – співробітники лікарні. Дві жінки у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають пораненим всю можливу допомогу.

Внаслідок ударів окрім лікарні постраждали також багатоквартирні житлові будинки, художня школа, адміністративні будівлі. Обстеження територій продовжується.

Штаб допомоги людям, чиї квартири постраждали, вже розгорнутий у місцевому райвиконкомі. Там можна отримати необхідні на перший час будматеріали (ОСБ, плівку та інші), написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

По найбільш постраждалих будинках будматеріали будуть централізовано розвезені протягом найближчих двох годин.

Допомога, як завжди, буде надана всім, хто її потребує.

росія – країна-терорист".

Інформація оновлюється.