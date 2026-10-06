Россия ударила по центру Кривого Рога: «прилет» произошел по больнице (ОБНОВЛЕНО)

Утром вторника, 6 октября, российские оккупационные войска совершили очередной террористический акт, атаковав центральную часть Кривого Рога. Под ударом вражеского вооружения оказалась гражданская инфраструктура, в том числе медицинское учреждение. На месте попаданий вспыхнул пожар, известно о первых раненых местных жителях.

Иллюстративное фото

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул оперативно сообщил о характере атаки и первых последствиях.

"Враг атаковал центр города двумя "Бандеролями"", — отметил чиновник сразу после взрывов, прогремевших в центре города.

Впоследствии, информацию о масштабах разрушений уточнили в областной администрации и полиции. Глава ДнепрОВА Александр Ганжа подтвердил, что захватчики сознательно целили по густонаселенному району. По его словам, взрывной волной и обломками также изуродован гаражный кооператив, а на территории самого медучреждения началась ликвидация последствий прилетов.

Число пострадавших от российских обстрелов стремительно возросло в течение первых минут после трагедии.

"В Кривом Роге уже двое раненых, – проинформировал Александр Ганжа. — Это мужчина и женщина. Им оказывают всю необходимую помощь".

Медики города работают в усиленном режиме, ведь состояние одной из жертв атаки вызывает серьезные опасения. Александр Вилкул раскрыл детали по поводу пострадавших и подчеркнул, что оккупанты едва не убили человека, который ежедневно спасает других.

"Враг нанес удар по территории одной из городских больниц, — резюмировал глава Совета обороны города. — Сейчас двое пострадавших. Женщина – сотрудник больницы – тяжелая, уже в операционной. Человек средний".

"Еще одна женщина ранена, средняя, уже находится в операционной. Просто гуляла с собакой", – позже сообщил Вилкул.

ОБНОВЛЕНО: Александр Вилкул в 11:57: "К сожалению, уже пятеро раненых в результате удара вражеских "Бандеролей", двое из них – сотрудники больницы. Две женщины в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и оказывают раненым всю возможную помощь.

В результате ударов кроме больницы пострадали также многоквартирные жилые дома, художественная школа, административные здания. Обследование территорий продолжается.

Штаб помощи людям, чьи квартиры пострадали, уже развернут в местном райисполкоме. Там можно получить необходимые на первое время стройматериалы (ОСБ, плёнку и другие), написать заявления на материальную помощь от города.

По наиболее пострадавшим домам стройматериалы будут централизованно развезены в ближайшие два часа.

Помощь, как всегда, будет оказана всем нуждающимся.

россия – страна-террорист".

Информация обновляется.