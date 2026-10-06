Россия ударила по центру Кривого Рога: «прилет» произошел по больнице (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Утром вторника, 6 октября, российские оккупационные войска совершили очередной террористический акт, атаковав центральную часть Кривого Рога. Под ударом вражеского вооружения оказалась гражданская инфраструктура, в том числе медицинское учреждение. На месте попаданий вспыхнул пожар, известно о первых раненых местных жителях.
Иллюстративное фото
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул оперативно сообщил о характере атаки и первых последствиях.
"Враг атаковал центр города двумя "Бандеролями"", — отметил чиновник сразу после взрывов, прогремевших в центре города.
Впоследствии, информацию о масштабах разрушений уточнили в областной администрации и полиции. Глава ДнепрОВА Александр Ганжа подтвердил, что захватчики сознательно целили по густонаселенному району. По его словам, взрывной волной и обломками также изуродован гаражный кооператив, а на территории самого медучреждения началась ликвидация последствий прилетов.
Число пострадавших от российских обстрелов стремительно возросло в течение первых минут после трагедии.
"В Кривом Роге уже двое раненых, – проинформировал Александр Ганжа. — Это мужчина и женщина. Им оказывают всю необходимую помощь".
Медики города работают в усиленном режиме, ведь состояние одной из жертв атаки вызывает серьезные опасения. Александр Вилкул раскрыл детали по поводу пострадавших и подчеркнул, что оккупанты едва не убили человека, который ежедневно спасает других.
"Враг нанес удар по территории одной из городских больниц, — резюмировал глава Совета обороны города. — Сейчас двое пострадавших. Женщина – сотрудник больницы – тяжелая, уже в операционной. Человек средний".
"Еще одна женщина ранена, средняя, уже находится в операционной. Просто гуляла с собакой", – позже сообщил Вилкул.
ОБНОВЛЕНО: Александр Вилкул в 11:57: "К сожалению, уже пятеро раненых в результате удара вражеских "Бандеролей", двое из них – сотрудники больницы. Две женщины в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и оказывают раненым всю возможную помощь.
В результате ударов кроме больницы пострадали также многоквартирные жилые дома, художественная школа, административные здания. Обследование территорий продолжается.
Штаб помощи людям, чьи квартиры пострадали, уже развернут в местном райисполкоме. Там можно получить необходимые на первое время стройматериалы (ОСБ, плёнку и другие), написать заявления на материальную помощь от города.
По наиболее пострадавшим домам стройматериалы будут централизованно развезены в ближайшие два часа.
Помощь, как всегда, будет оказана всем нуждающимся.
россия – страна-террорист".
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