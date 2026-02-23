Россия обстреляла старинный Спасо-Преображенский собор в Никополе (ФОТО)

Рубрики
Российские войска в ночь на 22 февраля нанесли артиллерийский удар по старинному Спасо-Преображенскому собору в Никополе в Днепропетровской области. В результате обстрела РФ поврежден фасад храма, уничтожена летняя беседка и частично разрушены помещения библиотеки. Пострадала одна женщина.
По сообщениям местных СМИ, снаряд попал в часть трапезной Спасо-Преображенского собора. В храме выбиты окна, изуродованы стены и повреждена крыша из-за ночной атаки России. В библиотеке разрушена внутренняя отделка.
Также пострадала женщина. Она получила ранение головы обломками стекла, после оказания помощи женщина будет лечиться амбулаторно.
Спасо-Преображенский собор был построен в 1898 году в форме креста. Он имеет два алтаря в честь Преображения Господня и Покровы Пресвятой Богородицы. В советские годы храм закрывали, а в его стенах действовал планетарий. Только в 1990-х святыню вернули общине и восстановили.
