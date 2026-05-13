После удара вражеских войск по Днепропетровской области восемь человек погибли, еще одиннадцать получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа у себя в Telegram.

Удар по Днепропетровской области.

На Никопольщине вражеские обстрелы подверглись Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, авто. Пострадали три человека. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний ребята на амбулаторном лечении.

На Синельниковщине под ударом были Дубовиковская и Николаевская общины. Изуродовано более двух десятков домов. Погибли два человека.

Еще девять домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли четыре человека, еще четверо – пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Досталось также Кривому Рогу. В городе повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо – пострадали. Кроме того, девятимесячной девочке в результате атаки оторвало ножку.

При этом Воздушные силы сигнализируют, что твоя атака российских беспилотников с юга.

