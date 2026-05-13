Россия накрыла огнем одну из областей: много погибших и раненых
НОВОСТИ

Россия накрыла огнем одну из областей: много погибших и раненых

После атаки на Днепропетровщину известно о по меньшей мере восемь погибших

13 мая 2026, 08:18
Кравцев Сергей

После удара вражеских войск по Днепропетровской области восемь человек погибли, еще одиннадцать получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа у себя в Telegram.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Александр Ганжа

На Никопольщине вражеские обстрелы подверглись Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, авто. Пострадали три человека. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний ребята на амбулаторном лечении.

На Синельниковщине под ударом были Дубовиковская и Николаевская общины. Изуродовано более двух десятков домов. Погибли два человека.

Еще девять домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли четыре человека, еще четверо – пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Досталось также Кривому Рогу. В городе повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо – пострадали. Кроме того, девятимесячной девочке в результате атаки оторвало ножку.

При этом Воздушные силы сигнализируют, что твоя атака российских беспилотников с юга.

Читайте на портале "Комментарии" — "перемирие" Путина оказалось ловушкой: для чего Россия использовала паузу.

Также издание "Комментарии" сообщало – Днепр стал целью массированной атаки российских оккупантов. По сообщениям, захватчики направили в город более 15 ударных беспилотников типа "шахед". Враг применил тактику накопления средств поражения вблизи города, после чего дроны совершили синхронное мероприятие на цели.




