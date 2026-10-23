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Ранкова атака на Дніпро: місто під ударом реактивних БПЛА, у деяких районах виникли проблеми зі світлом

Реактивні безпілотники атакують Дніпропетровщину: моніторингові пабліки повідомляють про задимлення та влучання

23 жовтня 2026, 09:45
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Недилько Ксения

З самого ранку Дніпро та Дніпровський район перебувають під масованим ударом російських окупаційних військ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, які не вщухають у місті, а також про проблеми з електропостачанням.

Ранкова атака на Дніпро: місто під ударом реактивних БПЛА, у деяких районах виникли проблеми зі світлом

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За інформацією з місця подій, для цієї повітряної атаки ворог застосовує специфічне озброєння з високою швидкістю польоту.

"Ворог атакує місто реактивними БПЛА, — зазначають очевидці та військові аналітики, описуючи поточну тактику російських сил, — які залітають в місто один за одним з різних напрямків. У містян в деяких районах блимало світло".

Окрім обласного центру, під жорстким пресингом опинилося і передмістя. У Дніпровському районі також чітко чутно звуки розривів, а у небі над місцями вибухів підіймається густий дим.

Ранкова атака на Дніпро: місто під ударом реактивних БПЛА, у деяких районах виникли проблеми зі світлом - фото 2

"Тривога та небезпека БПЛА все ще триває, — застерігають спостерігачі, закликаючи цивільних не залишати безпечних місць, — а моніторингові канали повідомляють про влучання".

Наразі бойова робота підрозділів протиповітряної оборони у регіоні продовжується. Офіційні коментарі від представників Дніпропетровської обласної військової адміністрації та Повітряних сил щодо точних наслідків нальоту та кількості збитих цілей очікуються згодом.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 09:45: "Двоє людей дістали поранень через атаку на Дніпровський район. Внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу".


Інформація оновлюється.




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