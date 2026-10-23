Утренняя атака на Днепр: город под ударом реактивных БПЛА, в некоторых районах возникли проблемы со светом

С самого утра Днепр и Днепровский район находятся под массированным ударом российских оккупационных войск. Местные жители сообщают о серии мощных взрывов, не утихающих в городе, а также о проблемах с электроснабжением.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По информации с места событий, для этой воздушной атаки враг применяет специфическое вооружение с высокой скоростью полета.

"Враг атакует город реактивными БПЛА, — отмечают очевидцы и военные аналитики, описывая текущую тактику российских сил, — которые залетают в город один за другим по разным направлениям. У горожан в некоторых районах мигал свет".

Кроме областного центра, под жестким прессингом оказался и пригород. В Днепровском районе также отчетливо слышны звуки разрывов, а в небе над местами взрывов поднимается густой дым.

"Тревога и опасность БПЛА все еще продолжается, — предостерегают наблюдатели, призывая гражданских не покидать безопасные места, — а мониторинговые каналы сообщают о попадании".

Боевая работа подразделений противовоздушной обороны в регионе продолжается. Официальные комментарии от представителей Днепропетровской областной военной администрации и Воздушных сил по поводу точных последствий налета и количества сбитых целей ожидаются впоследствии.

ОБНОВЛЕНО: Александр Ганжа в 09:45: "Два человека получили ранения из-за атаки на Днепровский район. В результате удара возник пожар на предприятии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь".





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