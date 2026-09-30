Ракетный удар по Днепру: враг атаковал город баллистикой из Таганрога

В Днепре прозвучала серия мощных взрывов из-за очередной воздушной атаки российских войск. По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу две баллистические ракеты, запуск которых зафиксировали из района Таганрога (РФ). Очевидцы сообщают, что над местом попадания уже поднимаются огромные столбы черного дыма.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Этому обстрелу предшествовал налет вражеских беспилотников, один из которых попал в жилой квартал города. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил факт атаки на областной центр.

"Враг нанес удар по Днепру", — сообщил руководитель ОВА. Он также добавил, что в результате прилета возник пожар: "Произошло возгорание на территории частного домовладения".

К счастью, по первой информации от экстренных служб, обошлось без раненых или погибших. "Предварительно, обошлось без пострадавших", — подчеркнул Александр Ганжа.

На место происшествия направляются спасатели и службы для ликвидации последствий ударов.

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