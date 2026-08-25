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Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр

Руйнування на двох поверхах та згорілі крамниці: ТРЦ «Караван» закрився після нічної ворожої атаки

25 серпня 2026, 11:03
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Недилько Ксения

У ніч на 25 серпня російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільних об'єктах Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинився великий торговельно-розважальний центр у передмісті Дніпра. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр

Наслідки обстрілу Дніпра

"У ніч на 25 серпня внаслідок атаки у Слобожанському Дніпровського району, — повідомляють у пресслужбі ДСНС, — виникли пожежі на території поряд із ТРЦ "Караван" та всередині будівлі".

Ворожі засоби ураження поцілили в район цивільного об'єкта близько 23:30. Містяни почули серію потужних вибухів, після чого на місці влучання спалахнуло сильне полум'я. Як стало відомо згодом, загарбники застосували для цього обстрілу дві ракети-дрони типу "Бандероль".

Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2
Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2
Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2
Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2
Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2
Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2
Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2
Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2
Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2

"Рятувальники оперативно ліквідували займання, — звітують вогнеборці про ліквідацію наслідків прильоту, — Пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру".

Попри швидкі дії пожежних команд, будівля зазнала серйозних пошкоджень. Оприлюднені світлини з місця події свідчать про те, що епіцентром руйнувань став другий поверх комплексу. Там суттєво постраждали торговельні зали, кінотеатр та дитяча розважальна зона. Крім того, вибухова хвиля та уламки понівечили магазини, розташовані на першому поверсі.

"Наразі у ТРЦ "Караван" повідомили, що не працюють сьогодні, — констатують у місцевих пабліках, описуючи поточну ситуацію навколо комплексу, — Адміністрація повідомила, що сьогодні заклад закритий".

Зараз на території комплексу працюють профільні експерти та інженери. Вони проводять детальне обстеження та оцінюють технічний стан несучих конструкцій будівлі. Представники компанії запевняють, що точну дату відновлення обслуговування відвідувачів буде оприлюднено одразу після завершення всіх перевірок.

Ракетний удар по Дніпру: ракети-дрони пошкодили відомий торговельно-розважальний центр - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія атакувала торговельний комплекс у Кривому Розі 21 серпня. Внаслідок удару багато загиблих та поранених, наразі й досі відбуваються аварійно-пошукові роботи, декілька людей перебувають зниклими без вісти.



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