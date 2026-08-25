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Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр

Разрушение на двух этажах и сгоревшие магазины: ТРЦ «Караван» закрылся после ночной вражеской атаки

25 августа 2026, 11:03
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Недилько Ксения

В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданским объектам Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказался крупный торгово-развлекательный центр в пригороде Днепра. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр

Последствия обстрела Днепра

"В ночь на 25 августа в результате атаки в Слобожанском Днепровского района, — сообщают в пресс-службе ГСЧС, — возникли пожары на территории рядом с ТРЦ "Караван" и внутри здания".

Вражеские средства поражения попали в район гражданского объекта около 23:30. Горожане услышали серию мощных взрывов, после чего на месте попадания вспыхнуло сильное пламя. Как стало известно впоследствии, захватчики применили для этого обстрела две ракеты-дроны типа "Бандероль".

Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2
Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2
Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2
Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2
Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2
Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2
Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2
Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2
Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2

"Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, — отчитываются пожарные о ликвидации последствий прилета, — Поврежден грузовой автомобиль и внутренняя отделка торгово-развлекательного центра".

Несмотря на быстрые действия пожарных команд, здание получило серьезные повреждения. Обнародованные фотографии с места происшествия свидетельствуют о том, что эпицентром разрушений стал второй этаж комплекса. Там пострадали торговые залы, кинотеатр и детская развлекательная зона. Кроме того, взрывная волна и обломки изуродовали магазины, расположенные на первом этаже.

"В настоящее время в ТРЦ "Караван" сообщили, что не работают сегодня, — констатируют в местных пабликах, описывая текущую ситуацию вокруг комплекса, — Администрация сообщила, что сегодня заведение закрыто".

В настоящее время на территории комплекса работают профильные эксперты и инженеры. Они производят детальное обследование и оценивают техническое состояние несущих конструкций здания. Представители компании уверяют, что точная дата возобновления обслуживания посетителей будет обнародована сразу после завершения всех проверок.

Ракетный удар по Днепру: ракеты-дроны повредили известный торгово-развлекательный центр - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия атаковала торговый комплекс в Кривом Роге 21 августа. В результате удара много погибших и раненых, сейчас до сих пор проходят аварийно-поисковые работы, несколько человек находятся пропавшими без вести.



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