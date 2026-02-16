Рубрики
Увечері 16 лютого російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг ракетами. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив факт атаки та повідомив про наслідки.
Ракетний удар балістикою по Кривому Рогу: Олександр Вілкул повідомив про влучання
"Ворог завдав ракетного удару балістикою по інфраструктурі", — заявив очільник міста.
За наявною інформацією, удар було здійснено близько 20:00 з території тимчасово окупованого Криму. Станом на зараз повітряна тривога триває, а загроза нових атак залишається актуальною. Олександр Вілкул закликав громадян не нехтувати правилами безпеки: "До відбою будьте в укриттях, можливі ще виходи".
Наразі в області зберігається загроза застосування балістичного озброєння. Інформація про масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється.
Олександр Ганжа, голова ДніпрОВА о 20:27: "Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поцілив по транспортній інфраструктурі. Попередньо, минулося без постраждалих".
Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради о 20:37: "Балістичний удар по Кривому Рогу. Транспортна інфраструктура. Важливо пам’ятати, що після удару балістикою загроза повторного виходу зберігається протягом кількох годин.
Стандартна тактика – бити по тих, хто приїхав рятувати.
Пам’ятайте це".
Інформація оновлюється.