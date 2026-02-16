logo_ukra

Головна Новини Регіони Дніпро Ракетний удар балістикою по Кривому Рогу: Олександр Вілкул повідомив про влучання
commentss НОВИНИ Всі новини

«Можливі ще виходи»: голова Ради оборони Кривого Рогу закликав мешканців залишатися в укриттях

16 лютого 2026, 20:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Увечері 16 лютого російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг ракетами. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив факт атаки та повідомив про наслідки.

"Ворог завдав ракетного удару балістикою по інфраструктурі", — заявив очільник міста.

За наявною інформацією, удар було здійснено близько 20:00 з території тимчасово окупованого Криму. Станом на зараз повітряна тривога триває, а загроза нових атак залишається актуальною. Олександр Вілкул закликав громадян не нехтувати правилами безпеки: "До відбою будьте в укриттях, можливі ще виходи".

Наразі в області зберігається загроза застосування балістичного озброєння. Інформація про масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється.

Олександр Ганжа, голова ДніпрОВА о 20:27: "Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поцілив по транспортній інфраструктурі. Попередньо, минулося без постраждалих".

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради о 20:37: "Балістичний удар по Кривому Рогу. Транспортна інфраструктура. Важливо пам’ятати, що після удару балістикою загроза повторного виходу зберігається протягом кількох годин.

Стандартна тактика – бити по тих, хто приїхав рятувати.

Пам’ятайте це".

Інформація оновлюється.



