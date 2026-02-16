Вечером 16 февраля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог ракетами. Председатель Совета обороны Александр Вилкул подтвердил факт атаки и сообщил о последствиях.

Ракетный удар баллистики по Кривому Рогу: Александр Вилкул сообщил о попадании

"Враг нанес ракетный удар баллистикой по инфраструктуре", — заявил глава города.

По имеющейся информации, удар был нанесен около 20:00 с территории временно оккупированного Крыма. По состоянию на данный момент воздушная тревога продолжается, а угроза новых атак остается актуальной. Александр Вилкул призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности: "До отбоя будьте в укрытиях, возможны еще выходы".

В настоящее время в области сохраняется угроза применения баллистического вооружения. Информация о масштабе разрушений и наличии пострадавших уточняется.

Александр Ганжа, председатель ДнепрОВА в 20:27: "Враг нанес удар по Кривому Рогу. Попал по транспортной инфраструктуре. Предварительно обошлось без пострадавших".

Николай Лукашук, глава Днепропетровского облсовета в 20:37: "Баллистический удар по Кривому Рогу. Транспортная инфраструктура. Важно помнить, что после удара баллистики угроза повторного выхода сохраняется в течение нескольких часов.

Стандартная тактика – бить по тем, кто приехал спасать. Помните это".

Информация обновляется.