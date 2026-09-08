Ракети на Дніпро: що відомо про «прильоти» (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні у Дніпрі прогриміла серія сильних вибухів під час чергової ворожої повітряної атаки. За попередньою інформацією, на обласний центр з північного напрямку було спрямовано кілька гібридних ракет-дронів типу "Бандероль". Місцеві мешканці та очевидці повідомляють, що одразу після вибухів у небі над містом з'явилися густі стовпи диму, проте офіційних коментарів від військової адміністрації чи міської влади наразі не надходило.

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

В регіоні продовжує оголошено повітряну тривогу, небезпека з повітря зберігається. На тлі цих подій профільні ресурси закликають громадян суворо дотримуватися правил інформаційної безпеки та не публікувати жодних кадрів із місць подій.

"Нагадуємо: заборонено фото/відео зйомки роботи ппо та й взагалі результатів застосовування ворогом літаючого ворожого г*вна", — наголошують автори моніторингових каналів, звертаючись до жителів міста із проханням залишатися в укриттях. Вони зазначають, що подібна необачність може коштувати людських життів. "Не допомагайте комусь хайпити на цьому, — застерігають у пабліках, резюмуючи, що будь-які передчасні публікації працюють проти безпеки країни: — весь цей контент допомагає лише ворогу".

ОНОВЛЕНО: Олександ Ганжа, начальник ДніпрОВА о 10:30: "Ворог завдав удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники іі вже локалізували. Інформацію про постраждалих уточнюємо".

Інформація оновлюється.