Ракети на Дніпро: що відомо про «прильоти» (ОНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Сьогодні у Дніпрі прогриміла серія сильних вибухів під час чергової ворожої повітряної атаки. За попередньою інформацією, на обласний центр з північного напрямку було спрямовано кілька гібридних ракет-дронів типу "Бандероль". Місцеві мешканці та очевидці повідомляють, що одразу після вибухів у небі над містом з'явилися густі стовпи диму, проте офіційних коментарів від військової адміністрації чи міської влади наразі не надходило.
Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото
В регіоні продовжує оголошено повітряну тривогу, небезпека з повітря зберігається. На тлі цих подій профільні ресурси закликають громадян суворо дотримуватися правил інформаційної безпеки та не публікувати жодних кадрів із місць подій.
ОНОВЛЕНО: Олександ Ганжа, начальник ДніпрОВА о 10:30: "Ворог завдав удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники іі вже локалізували. Інформацію про постраждалих уточнюємо".
Інформація оновлюється.