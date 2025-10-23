Мэр Днепра Борис Филатов недавно встретился с командующим Украинской добровольческой армией и основателем организации "Правый Сектор" Дмитрием Ярошем и рассказал, как они познакомились.

«Прострелю колено»: Филатов рассказал, как познакомился с Ярошем

Мэр Днепра отметил, что с Ярошем они дружат более 10 лет.

"Реально дружим. А не так, что сейчас поколение зуммеров считает мужской "дружбой". Мы вместе хоронили друзей и крестили внуков. Но мало кто помнит, при каких обстоятельствах мы познакомились", – пишет Филатов.

Он отметил, что тогда "ребята из "Правого Сектора" немного озорничали" в Днепре, а мэр вышел и публично сказал, что этого не позволит.

"А он публично вышел и пообещал прострелить мне колено.

А я сказал: "Ну давай, попробуй".

Так мы и познакомились.

И уже более десяти лет идем по жизни бок о бок.

Безгранично уважаю Его, его семью, его взгляды и его побратимов", – подчеркнул Филатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что городской голова Днепра Борис Филатов вспомнил времена, когда экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще был в должности и нардепов прошлого созыва.

"Это был сумасшедший состав парламента. Где смешались все: от бывших рыгов до командиров добробатов и националистов, от отвратительных олигархов до откровенных нищих, от депутатов нескольких созывов до совершенно случайных людей. Мы спорили, ссорились, а иногда дрались между собой. Но никогда не были молчаливым стадом, давящим на кнопки "по команде". Почивай с Богом, безумный спикер безумного парламента. Имел честь быть с тобой знакомым", – написал мэр Днепра.