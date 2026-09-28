Приліт у центрі Дніпра: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Російська армія здійснила черговий акт тероризму проти мирного населення України, атакувавши Дніпро у розпал робочого дня, коли на вулицях та в офісних будівлях перебувала максимальна кількість людей. Повітряна загроза завершилася для мешканців обласного центру сильним звуком вибуху, який чули у більшості районів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Керівництво Дніпропетровської обласної військової адміністрації оперативно поінформувало громаду про перші критичні наслідки повітряного нападу.

"Сьогодні близько 11:15 у Дніпрі пролунав потужний вибух, викликаний тим, що ворог застосував реактивні БПЛА, — повідомляють монітори, закликаючи містян залишатися в безпечних місцях через ризик повторних пусків. Оцінюючи оперативну ситуацію в ураженому мікрорайоні, у каналах додають: — Удар стався безпосередньо у центрі міста. Наразі на місці влучання зайнялася пожежа, а сам приліт прийшовся по бізнес-кварталу, де поруч розміщені багатоповерхові житлові будинки".

Свідки події зазначають, що вибухова хвиля була надзвичайної сили: у навколишніх офісах та оселях масово вибито шибки, пошкоджено фасади та припарковані поруч автомобілі. Стовп густого чорного диму від займання піднявся на десятки метрів над центральними вулицями Дніпра.

До ліквідації наслідків залучені всі екстрені відомства, які намагаються якнайшвидше локалізувати вогонь та деблокувати людей.

"За попередніми даними, на жаль, уже відомо про постраждалих внаслідок цієї цинічної атаки", — констатував голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Жителів міста наполегливо просять не публікувати точні кадри з місця події, аби не допомагати ворогу коригувати вогонь, та стежити за подальшими офіційними повідомленнями щодо кількості поранених та масштабів руйнувань інфраструктури.

Голова Дніпровської облради опублікував перші кадри понівеченої будівлі та повідомив подробиці:

"Нелюди. Ворог атакував Дніпро. Вдарив по центру міста посеред робочого дня – там, де багато людей. Є поранені. Декілька людей наразі не виходять на зв’язок", — написав Микола Лукашук.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 12:32: "Знаходжуся на місці ворожої атаки у Дніпрі. У бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. На зараз відомо про чотирьох поранених. Ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини. На місці працюють усі екстрені служби".

Олександр Ганжа о 12:57: "Троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Щонайменше 12 дістали поранень. Медики надають усім необхідну допомогу".

Інформація оновлюється.