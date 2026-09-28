Прилет в центре Днепра: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Российская армия совершила очередной акт терроризма против мирного населения Украины, атаковав Днепр в разгар рабочего дня, когда на улицах и в офисных зданиях находилось максимальное количество людей. Воздушная угроза завершилась для жителей областного центра сильным звуком взрыва, который слышали в большинстве районов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Руководство Днепропетровской областной военной администрации оперативно проинформировало громаду о первых критических последствиях воздушного нападения.

"Сегодня около 11:15 в Днепре прогремел мощный взрыв, вызванный тем, что враг применил реактивные БПЛА, — сообщают мониторы, призывая горожан оставаться в безопасных местах из-за риска повторных пусков. Оценивая оперативную ситуацию в пораженном микрорайоне, в каналах добавляют : — Удар произошел непосредственно в центре города. Сейчас на месте попадания загорелся пожар, а сам прилет пришелся по бизнес-кварталу, где рядом расположены многоэтажные жилые дома".

Свидетели происшествия отмечают, что взрывная волна была чрезвычайной силы: в окрестных офисах и домах массово выбиты стекла, повреждены фасады и припаркованные рядом автомобили. Столб густого черного дыма от возгорания поднялся на десятки метров над центральными улицами Днепра.

К ликвидации последствий привлечены все экстренные ведомства, пытающиеся как можно быстрее локализовать огонь и деблокировать людей.

"По предварительным данным, к сожалению, уже известно о пострадавших в результате этой циничной атаки", — констатировал председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Жителей города настойчиво просят не публиковать точные кадры с места происшествия, чтобы не помогать врагу корректировать огонь и следить за дальнейшими официальными сообщениями о количестве раненых и масштабах разрушений инфраструктуры.

Глава Днепровского облсовета опубликовал первые кадры изуродованного здания и сообщил подробности:

"Нелюди. Враг атаковал Днепр. Ударил по центру города посреди рабочего дня – там, где много людей. Есть раненые. Несколько человек пока не выходят на связь", – написал Николай Лукашук.

ОБНОВЛЕНО: Александр Ганжа в 12:32: "Нахожусь на месте вражеской атаки в Днепре. В пострадавшем из-за российского удара бизнес-центре продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно о четырех раненых. Еще 47 человек спасатели вывели из охваченного огнем здания. Людей с верхних этажей эвакуируют с помощью автолестницы. На месте работают все экстренные службы".

Александр Ганжа в 12:57: "Три человека погибли из-за атаки россиян на Днепр. По меньшей мере 12 получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь.

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