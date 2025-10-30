Сьогодні о 4 ранку у Дніпрі також пролунав потужний вибух під час масованої атаки на Україну. У місті було оголошено повітряну тривогу ще раніше через транзит ворожих БПЛА через область та район. Прямої загрози для міста не було.

Потужний вибух у Дніпрі: що відомо

Проте під час оголошення балістичної загрози з тимчасово окупованого Криму для Запоріжжя монітори зафіксували ракету вже під час удару. У місті пролунав потужний вибух.

Вже о 07:30 у Дніпропетровській ОВА повідомили, що оборонці збили в небі над Дніпропетровщиною 22 БпЛА. А ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає.

Також безпілотниками агресор влучив по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Люди цілі.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Без жертв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропаганда намагається виправдати терористичні удари по українській цивільній інфраструктурі, називаючи електростанції "військовими об'єктами". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

Ворожі ресурси поширюють дописи про нібито "масовану атаку на військові об'єкти в тилових районах України". При цьому дописи ілюстровано світлинами, на яких чітко видно: під обстрілом опинилися енергетичні об'єкти, тобто йдеться про цивільну інфраструктуру.

Насправді, як повідомили у Міненерго, сьогоднішня масована ракетно-дронова атака росіян була спрямована проти української енергетики. Внаслідок ударів зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури, у більшості регіонів України довелося запровадити аварійні відключення.

Крім того, окупанти масовано вдарили балістикою по Запоріжжю, внаслідок чого сталося влучання у житловий будинок, поранено 17 людей, серед них 6 дітей. Під завалами рятувальники виявили тіло чоловіка, ще тривають пошуки зниклої людини.

Також Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

За даними ОВА, є постраждалі серед цивільного населення — 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані.