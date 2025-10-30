Сегодня в 4 утра в Днепре также прогремел мощный взрыв во время массированной атаки на Украину. В городе была объявлена воздушная тревога еще раньше из-за транзита вражеских БПЛА через область и район. Прямой угрозы для города не было.

Мощный взрыв в Днепре: что известно

Однако при объявлении баллистической угрозы из временно оккупированного Крыма для Запорожья мониторы зафиксировали ракету уже во время удара. В городе раздался мощный взрыв.

Уже в 07.30 в Днепропетровской ОВА сообщили, что защитники сбили в небе над Днепропетровщиной 22 БпЛА. А Днепр враг атаковал ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет.

Также беспилотниками агрессор попал по Покровской и Николаевской громадах Синельниковского района. Возникли пожары. Повреждены инфраструктура и частные дома. Люди целые.

По Никопольщине русская армия избивала FPV-дронами и артиллерией. Страдали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская громады. Без жертв.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается оправдать террористические удары по украинской гражданской инфраструктуре, называя электростанции "военными объектами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Вражеские ресурсы распространяют сообщения о якобы "массированной атаке на военные объекты в тыловых районах Украины". При этом сообщения иллюстрированы фотографиями, на которых четко видно: под обстрелом оказались энергетические объекты, то есть речь идет о гражданской инфраструктуре.

На самом деле, как сообщили в Минэнерго, сегодняшняя массированная ракетно-дроновая атака россиян была направлена против украинской энергетики. В результате ударов зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры, в большинстве регионов Украины пришлось ввести аварийные отключения.

Кроме того, оккупанты массированно ударили баллистикой по Запорожью, в результате чего произошло попадание в жилой дом, ранены 17 человек, среди них 6 детей. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины, еще продолжаются поиски пропавшего человека.

Также Виннитчина сегодня оказалась под массированной вражеской атакой. В результате попаданий повреждения гражданской и критической инфраструктуры, жилых домов, транспортных средств.

По данным ОВА, есть пострадавшие среди гражданского населения — 4 взрослых легкой и средней степени тяжести и 1 ребенок 7 лет, находящийся в тяжелом состоянии.