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Недилько Ксения
Сегодня утром, 10 сентября, российские войска совершили очередную воздушную атаку на гражданскую инфраструктуру областного центра Днепропетровской области. О первых последствиях вражеского налета срочно проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, отметив, что взрыв вызвал серьезное возгорание в черте города.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Вскоре после первых сообщений ситуация вокруг обстрела прояснилась. Как выяснилось, под прицелом окупантов оказался объект, обеспечивающий продовольственную безопасность региона, однако, к счастью, человеческих жертв удалось избежать.
По информации из военных и мониторинговых источников, во время этой утренней атаки захватчики применили гибридное дальнобойное вооружение. В то же время в сети стали появляться предположения о конкретном месте прилета.
На территории поврежденного объекта продолжаются работы по ликвидации пожара, а профильные службы оценивают масштабы разрушений производственных мощностей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что один заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти России не планируют проводить новую мобилизацию этой осенью. По его словам, сообщения о якобы готовящемся призыве недостоверны и распространяются украинской стороной.