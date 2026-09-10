Мощный взрыв и пожар в Днепре: где произошел прилет

Сегодня утром, 10 сентября, российские войска совершили очередную воздушную атаку на гражданскую инфраструктуру областного центра Днепропетровской области. О первых последствиях вражеского налета срочно проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, отметив, что взрыв вызвал серьезное возгорание в черте города.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Враг нанес удар по Днепру, — сначала лаконично сообщил чиновник в своем официальном канале. — В городе загорелся пожар. Информацию о пострадавших уточняем".

Вскоре после первых сообщений ситуация вокруг обстрела прояснилась. Как выяснилось, под прицелом окупантов оказался объект, обеспечивающий продовольственную безопасность региона, однако, к счастью, человеческих жертв удалось избежать.

"Из-за вражеской атаки на Днепр повреждено предприятие пищевой промышленности, — обновил данные представитель ОВА. — Предварительно, обошлось без пострадавших".

По информации из военных и мониторинговых источников, во время этой утренней атаки захватчики применили гибридное дальнобойное вооружение. В то же время в сети стали появляться предположения о конкретном месте прилета.

"Известно, что удар произошел ракетой-дроном "Бандероль", в городе был слышен мощный взрыв, — пишут мониторы . — Возможно попадание в завод "Олейна"".

На территории поврежденного объекта продолжаются работы по ликвидации пожара, а профильные службы оценивают масштабы разрушений производственных мощностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что один заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти России не планируют проводить новую мобилизацию этой осенью. По его словам, сообщения о якобы готовящемся призыве недостоверны и распространяются украинской стороной.