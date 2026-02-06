У Дніпрі з 20:17 було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з атакою ударних БПЛА типу "Шахед". Безпілотники залітали з декількох напрямків та понад дві години літали кругами по всьому місту. У Дніпрі лунали потужні вибухи, стрілянина, було чутно роботу ППО.

Потужні вибухи у Дніпрі: що відомо про атаку

Лише о 22:00 вдалося ліквідувати останній БПЛА у місті, наразі обстановка чиста, лише у прифронтових містах є загроза "Шахедів". Щодо наслідків атаки по Дніпру офіційної інформації поки що не було.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська підготувались до чергового масованого обстрілу — уже в повітряному просторі України фіксуються ворожі дрони. Монітори повідомляють про загрозу бойового вильоту стратегічної авіації Ту-22/95/160. Зафіксовано ознаки підготовки до ракетного удару стратегічною авіацією.

На ймовірний масований удар найближчої ночі вказує і те, що РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії, загальний боєзапас — 16 ракет типу “Калібр”. За даними моніторів, ворог фактично завершив підготовку до ракетного удару. Протягом найближчого часу можлива повторна комбінована масована атака.

Крім того, монітори повідомляють, що відмічено пуски ударних БПЛА з районів Гвардійського, Приморсько — Ахтарська, Брянська, Шаталово, Міллєрово.

Існує імовірність кількісного застосування ОТРК (як балістичних, так і крилатих ракет наземного базування). Рекомендується реагувати на можливі загрози ОТРК з ряду напрямів, включаючи північний, північно-східний, південно-східний та інші ситуаційно.

Існує теоретична імовірність застосування гіперзвукової надзвукової КР "Циркон" комплексу "Бастіон" з південного напрямку. Тут фіксація доволі пізня, тож на ракетні загрози з півдня – реагувати необхідно одразу.

Також існує кількісна загроза потенційних вильотів бортів МіГ-31К для бойових пусків. Рекомендується реагувати на загрози у випадку вильотів МіГ-31К.