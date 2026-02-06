В Днепре с 20:17 была объявлена воздушная тревога в связи с атакой ударных БПЛА типа "Шахед". Беспилотники залетали по нескольким направлениям и более двух часов летали кругами по всему городу. В Днепре раздавались мощные взрывы, стрельба, была слышна работа ПВО.

Мощные взрывы в Днепре: что известно об атаке

Лишь в 22:00 удалось ликвидировать последний БПЛА в городе, обстановка чистая, только в прифронтовых городах есть угроза "Шахедов". По поводу последствий атаки по Днепру официальной информации пока не было.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска подготовились к очередному массированному обстрелу — уже в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские дроны. Мониторы сообщают об угрозе боевого вылета стратегической авиации Ту-22/95/160. Зафиксированы признаки подготовки к ракетному удару стратегической авиацией.

На вероятный массированный удар в ближайшую ночь указывает и то, что РФ вывела в Черное море 2 ракетоносителя, общий боезапас — 16 ракет типа "Калибр". По данным мониторов, враг фактически завершил подготовку к ракетному удару. В ближайшее время возможна повторная комбинированная массированная атака.

Кроме того, мониторы сообщают, что отмечены пуски ударных БПЛА из районов Гвардейского, Приморско – Ахтарска, Брянска, Шаталово, Миллерово.

Существует вероятность количественного применения ОТРК (как баллистических, так и крылатых ракет наземного базирования). Рекомендуется реагировать на возможные угрозы ОТРК по ряду направлений, включая северное, северо-восточное, юго-восточное и другие ситуационные.

Существует теоретическая вероятность применения сверхзвуковой гиперзвуковой КР "Циркон" комплекса "Бастион" с южного направления. Здесь фиксация достаточно поздняя, поэтому на ракетные угрозы с юга – реагировать необходимо сразу.

Также существует количественная угроза потенциальных вылета бортов МиГ-31К для боевых пусков. Рекомендуется реагировать на угрозы в случае вылета МиГ-31К.