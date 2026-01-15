У Дніпрі протягом десяти хвилин пролунало щонайменше три потужних вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударів балістикою з Воронєжу РФ, але цілей на Дніпро не фіксувалося. Монітори поки що не знають походження цих вибухів.

Потужні вибухи у Дніпрі: що відомо

Деякі мешканці повідомляють, що видно задимлення в одному з районів міста, у людей трясуться вікна та будинки через вибухи.

Також повідомляється про перепади напруги. Відомом, що на Дніпропетровщині діють аварійні відключення світла. Мешканцям Шевченківського району радять зачинити вікна.

Офіційної інформації поки що немає.

Інформація оновлюється.