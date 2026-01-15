logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Мощные взрывы в Днепре: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Мощные взрывы в Днепре: что известно

Во время тревоги в Днепре прогремели взрывы: целей на город не фиксировалось

15 января 2026, 11:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Днепре в течение десяти минут раздалось по меньшей мере три мощных взрыва. В городе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударов баллистикой из Воронежа РФ, но целей на Днепр не фиксировалось. Мониторы пока не знают о происхождении этих взрывов.

Мощные взрывы в Днепре: что известно

Мощные взрывы в Днепре: что известно

Некоторые жители сообщают, что видно задымление в одном из районов города, у людей трясутся окна и дома из-за взрывов.

Также сообщается о перепадах напряжения. Известно, что на Днепропетровщине действуют аварийные отключения света. Жителям Шевченковского района советуют закрыть окна.

Официальной информации пока нет.

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости