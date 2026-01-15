В Днепре в течение десяти минут раздалось по меньшей мере три мощных взрыва. В городе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударов баллистикой из Воронежа РФ, но целей на Днепр не фиксировалось. Мониторы пока не знают о происхождении этих взрывов.

Мощные взрывы в Днепре: что известно

Некоторые жители сообщают, что видно задымление в одном из районов города, у людей трясутся окна и дома из-за взрывов.

Также сообщается о перепадах напряжения. Известно, что на Днепропетровщине действуют аварийные отключения света. Жителям Шевченковского района советуют закрыть окна.

Официальной информации пока нет.

Информация обновляется.