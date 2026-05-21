Потужні вибухи у Дніпрі: окупанти влучили по житлових будинках (ОНОВЛЕНО)

Російська армія здійснила чергову повітряну атаку на місто Дніпро. У місті зафіксовано влучання у житлову забудову, внаслідок чого спалахнуло займання.

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру", — першим повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Описуючи масштаб руйнувань, посадовець зазначив, що "попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки" і внаслідок прильоту "спалахнула пожежа".

Невдовзі після перших повідомлень про вибухи стали відомі деталі щодо постраждалих серед мирного населення. Травми різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро жителів міста.

"П'ятеро людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро", — уточнив згодом керівник ОВА, повідомивши про ліквідацію наслідків ворожої атаки. Серед потерпілих — "34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років", при цьому "четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості".

Атака була супроводжена дуже гучними звуками, які чуло все місто. Військові зафіксували, що цього разу для терору цивільних кварталів загарбники використали специфічне озброєння.

"Вибухи пролунах потужні", — констатують журналісти порталу "Коментарі". Наразі відомо, що окупанти застосували два реактивні БПЛА.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 17:29: "До 11 зросла кількість поранених через удар росіян по Дніпру. Серед них – 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні".

