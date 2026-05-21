Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Потужні вибухи у Дніпрі: окупанти влучили по житлових будинках (ОНОВЛЕНО)
Потужні вибухи у Дніпрі: окупанти влучили по житлових будинках (ОНОВЛЕНО)

Ворожий удар по Дніпру: через атаку БПЛА госпіталізовано чотирьох людей, у місті вирує пожежа

21 травня 2026, 17:30
Недилько Ксения

Російська армія здійснила чергову повітряну атаку на місто Дніпро. У місті зафіксовано влучання у житлову забудову, внаслідок чого спалахнуло займання.

Ілюстративне фото

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру", — першим повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Описуючи масштаб руйнувань, посадовець зазначив, що "попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки" і внаслідок прильоту "спалахнула пожежа".

Невдовзі після перших повідомлень про вибухи стали відомі деталі щодо постраждалих серед мирного населення. Травми різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро жителів міста.

"П'ятеро людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро", — уточнив згодом керівник ОВА, повідомивши про ліквідацію наслідків ворожої атаки. Серед потерпілих — "34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років", при цьому "четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості".

Атака була супроводжена дуже гучними звуками, які чуло все місто. Військові зафіксували, що цього разу для терору цивільних кварталів загарбники використали специфічне озброєння.

"Вибухи пролунах потужні", — констатують журналісти порталу "Коментарі". Наразі відомо, що окупанти застосували два реактивні БПЛА.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 17:29: "До 11 зросла кількість поранених через удар росіян по Дніпру. Серед них – 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому Кремль під час так званих "ударів відплати" щоразу цілить по Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю та Одесі, але порівняно рідше атакує західні регіони України? Трагічні події травня, коли після ударів по Москві окупанти влаштували пекельні атаки балістикою та дронами на житлові будинки в Києві та Дніпрі, мають чітку воєнно-політичну логіку.



