Мощные взрывы в Днепре: оккупанты попали по жилым домам (ОБНОВЛЕНО)

Российская армия совершила очередную воздушную атаку на город Днепр. В городе зафиксировано попадание в жилую застройку, в результате чего вспыхнуло возгорание.

"Россияне снова нанесли удар по Днепру", — первым сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Описывая масштаб разрушений, чиновник отметил, что "предварительно повреждены два многоэтажных дома" и в результате прилета "вспыхнул пожар".

Вскоре после первых сообщений о взрывах стали известны детали о пострадавших среди мирного населения. Травмы разной степени тяжести получили пятеро жителей города.

"Пять человек получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр", — уточнил позже руководитель ОВА, описывая последствия вражеской атаки. Среди пострадавших – "34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет", при этом "четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Атака сопровождалась очень громкими звуками, которые слышал весь город. Военные зафиксировали, что в этот раз для террора гражданских кварталов захватчики использовали специфическое вооружение.

"Взрывы прозвучали мощные", — констатируют журналисты портала "Комментарии". На данный момент известно, что оккупанты применили два реактивных БПЛА .

Обновлено: Александр Ганжа в 17:29: "До 11 выросло количество раненых из-за удара россиян по Днепру. Среди них – 13-летний мальчик. Он госпитализирован. Как и семь взрослых. Все в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших на амбулаторном лечении".

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему Кремль во время так называемых "ударов возмездия" каждый раз целится по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью и Одессе, но сравнительно реже атакует западные регионы Украины? Трагические события мая, когда после ударов по Москве оккупанты устроили адские атаки баллистикой и дронами на жилые дома в Киеве и Днепре, имеют четкую военно-политическую логику.


