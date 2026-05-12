Понад 100 вулиць під виселення: як відбуватиметься евакуація на Дніпропетровщині

Недилько Ксения
Через безпекову ситуацію на Дніпропетровщині оголошено про початок обов'язкового виїзду населення з найбільш вразливих районів Нікопольщини. Відповідні документи вже підписав очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Особлива увага приділяється безпеці дітей. З населених пунктів Новокиївка, Іллінка (Марганецька громада) та Вищетарасівка (Мирівська громада) мають виїхати всі родини з неповнолітніми. Наразі там перебувають 34 дитини з 28 сімей. Окрім цього, евакуація стосується понад 1100 мешканців — це жителі майже сотні вулиць Нікополя та однієї вулиці в Марганці.
Влада обіцяє повний організаційний супровід. Люди можуть обрати для проживання безпечніші громади району, інші частини Дніпропетровщини або виїхати за межі області.
Важливе рішення пропонує влада Нікополя: родинам із дітьми, які підпадають під евакуацію, але хочуть залишитися в межах міста (перебравшись у більш спокійні квартали), планують компенсувати вартість оренди житла. Цю ініціативу мають затвердити депутати на найближчій позачерговій сесії.
