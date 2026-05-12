Дніпро Понад 100 вулиць під виселення: як відбуватиметься евакуація на Дніпропетровщині
Понад 100 вулиць під виселення: як відбуватиметься евакуація на Дніпропетровщині

Евакуація на Нікопольщині: понад тисячу мешканців та родини з дітьми мають залишити небезпечні зони

12 травня 2026, 14:39
Недилько Ксения

Через безпекову ситуацію на Дніпропетровщині оголошено про початок обов'язкового виїзду населення з найбільш вразливих районів Нікопольщини. Відповідні документи вже підписав очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Особлива увага приділяється безпеці дітей. З населених пунктів Новокиївка, Іллінка (Марганецька громада) та Вищетарасівка (Мирівська громада) мають виїхати всі родини з неповнолітніми. Наразі там перебувають 34 дитини з 28 сімей. Окрім цього, евакуація стосується понад 1100 мешканців — це жителі майже сотні вулиць Нікополя та однієї вулиці в Марганці.

Олександр Ганжа зазначив: "Час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім’єю. Проте переїхати всі вони мають упродовж місяця".

Влада обіцяє повний організаційний супровід. Люди можуть обрати для проживання безпечніші громади району, інші частини Дніпропетровщини або виїхати за межі області.

"Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях", — підкреслив голова ОВА.

Важливе рішення пропонує влада Нікополя: родинам із дітьми, які підпадають під евакуацію, але хочуть залишитися в межах міста (перебравшись у більш спокійні квартали), планують компенсувати вартість оренди житла. Цю ініціативу мають затвердити депутати на найближчій позачерговій сесії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у мережі набуває розголосу пропагандистський ролик, створений за допомогою штучного інтелекту, в якому Іран фактично моделює терористичні атаки на мирні українські міста. На кадрах не просто зображені вибухи, а вказані конкретні адреси в Києві, Дніпрі та Харкові, які можуть стати мішенями. Чи є це лише спробою залякування, чи Україна справді стоїть перед новою хвилею загрози з Близького Сходу? З цими питаннями портал "Коментарі" звернулося до експертів.



