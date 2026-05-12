Более 100 улиц под выселение: как будет происходить эвакуация на Днепропетровщине

Из-за ситуации на Днепропетровщине объявлено о начале обязательного выезда населения из наиболее уязвимых районов Никопольщины. Соответствующие документы уже подписал глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Особое внимание уделяется безопасности детей. Из населенных пунктов Новокиевка, Ильинка (Марганецкая громада) и Высшетарасовка (Мировская община) должны уехать все семьи с несовершеннолетними. В настоящее время там находятся 34 ребенка из 28 семей. Кроме того, эвакуация касается более 1100 жителей — это жители почти сотни улиц Никополя и одной улицы в Марганце.

Александр Ганжа отметил: "Время и маршрут эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей. Однако переехать все они должны в течение месяца" .

Власти обещают полное организационное сопровождение. Люди могут выбрать для проживания более безопасные общины района, другие части Днепропетровщины или уехать за пределы области.

"Все организационные вопросы и сопровождение будет обеспечивать власть на местах" , — подчеркнул глава ОВА.

Важное решение предлагает власти Никополя: семьям с детьми, которые подпадают под эвакуацию, но хотят остаться в черте города (перебравшись в более спокойные кварталы), планируют компенсировать стоимость аренды жилья. Эту инициативу должны утвердить депутаты на ближайшей внеочередной сессии.

