Более 100 улиц под выселение: как будет происходить эвакуация на Днепропетровщине
Более 100 улиц под выселение: как будет происходить эвакуация на Днепропетровщине

Эвакуация на Никопольщине: более тысячи жителей и семьи с детьми должны покинуть опасные зоны

12 мая 2026, 14:39
Недилько Ксения

Из-за ситуации на Днепропетровщине объявлено о начале обязательного выезда населения из наиболее уязвимых районов Никопольщины. Соответствующие документы уже подписал глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Особое внимание уделяется безопасности детей. Из населенных пунктов Новокиевка, Ильинка (Марганецкая громада) и Высшетарасовка (Мировская община) должны уехать все семьи с несовершеннолетними. В настоящее время там находятся 34 ребенка из 28 семей. Кроме того, эвакуация касается более 1100 жителей — это жители почти сотни улиц Никополя и одной улицы в Марганце.

Александр Ганжа отметил: "Время и маршрут эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей. Однако переехать все они должны в течение месяца" .

Власти обещают полное организационное сопровождение. Люди могут выбрать для проживания более безопасные общины района, другие части Днепропетровщины или уехать за пределы области.

"Все организационные вопросы и сопровождение будет обеспечивать власть на местах" , — подчеркнул глава ОВА.

Важное решение предлагает власти Никополя: семьям с детьми, которые подпадают под эвакуацию, но хотят остаться в черте города (перебравшись в более спокойные кварталы), планируют компенсировать стоимость аренды жилья. Эту инициативу должны утвердить депутаты на ближайшей внеочередной сессии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети приобретает огласку пропагандистский ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором Иран фактически моделирует террористические атаки на мирные украинские города. На кадрах не просто изображены взрывы, а указаны конкретные адреса в Киеве, Днепре и Харькове, которые могут стать мишенями. Является ли это лишь попыткой запугивания, действительно ли Украина стоит перед новой волной угрозы с Ближнего Востока? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.



