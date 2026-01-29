logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому
commentss НОВИНИ Всі новини

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому

У Підгородньому на Дніпропетровщині промерську партію Філатова "забрала" "Громадська сила"

29 січня 2026, 19:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Підгородненська міська рада вчора остаточно перейшла на ручне керування "Громадської сили" Загіда Краснова — в особі його менеджерів Андрія Баска та Дар’ї Крюкової.

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому

Останній місяць можна назвати кінцем перемир’я між "Громадською силою" Краснова та "Пропозицією" Філатова. Медійні ресурси останнього розпочали критичну кампанію проти Краснова, а той у відповідь увімкнув "свій рупор" у сесійній залі: Катерина Збарська зненацька почала говорити про корупцію в міській раді Дніпра.

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому - фото 2

Схоже, строк дії "пакту про ненапад" між Красновим та Філатовим скінчився. Чого не скажеш про ситуацію в Підгородньому, де найбільша фракція в міськраді — "Пропозиція" на чолі з депутатом міськади Романом Кучмою, а також включно з "тричі збитим мером" Андрієм Горбом, відійшла під зовнішнє керування "Громадської сили".

Про захід групи Краснова–Баска було відомо давно. Ця позиція не подобалася частині депутатського корпусу, які "не наймалися" працювати на "Громадську силу".

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому - фото 2

Через це Андрія Горба вчергове було знято з посади 27 січня. А вже 28 січня, під наглядом та керуванням Крюкової і Баска, депутати з коаліції "Громадська сила" та "Пропозиція" проголосували за призначення секретаря (виконувачки обов’язків голови) Підгородненської громади — Нємцевої Марії Василівни, яка, звісно, є партійкою "Громадської сили" Краснова.

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому - фото 2

Ці зміни вже зареєстровано державним реєстратором — Подгорним Віталієм Ігоровичем, якого нещодавно секретар Дніпровської міської ради від "Пропозиції" Санжара О.О. звинувачував у рейдерстві.

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому - фото 2

І вже завтра, 30 січня 2026 року, вони планують провести сесію в Підгородньому, аби проголосувати за "бюджет розпилу" імені Краснова.

Цікава позиція керівництва партії "Пропозиція": чи знають вони, що їхніх депутатів фактично взяла в користування конкуруюча політична сила? 

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини