Підгородненська міська рада вчора остаточно перейшла на ручне керування "Громадської сили" Загіда Краснова — в особі його менеджерів Андрія Баска та Дар’ї Крюкової.

Партія «Пропозиція» стала франшизою Загіда Краснова в Підгородньому

Останній місяць можна назвати кінцем перемир’я між "Громадською силою" Краснова та "Пропозицією" Філатова. Медійні ресурси останнього розпочали критичну кампанію проти Краснова, а той у відповідь увімкнув "свій рупор" у сесійній залі: Катерина Збарська зненацька почала говорити про корупцію в міській раді Дніпра.

Схоже, строк дії "пакту про ненапад" між Красновим та Філатовим скінчився. Чого не скажеш про ситуацію в Підгородньому, де найбільша фракція в міськраді — "Пропозиція" на чолі з депутатом міськади Романом Кучмою, а також включно з "тричі збитим мером" Андрієм Горбом, відійшла під зовнішнє керування "Громадської сили".

Про захід групи Краснова–Баска було відомо давно. Ця позиція не подобалася частині депутатського корпусу, які "не наймалися" працювати на "Громадську силу".

Через це Андрія Горба вчергове було знято з посади 27 січня. А вже 28 січня, під наглядом та керуванням Крюкової і Баска, депутати з коаліції "Громадська сила" та "Пропозиція" проголосували за призначення секретаря (виконувачки обов’язків голови) Підгородненської громади — Нємцевої Марії Василівни, яка, звісно, є партійкою "Громадської сили" Краснова.

Ці зміни вже зареєстровано державним реєстратором — Подгорним Віталієм Ігоровичем, якого нещодавно секретар Дніпровської міської ради від "Пропозиції" Санжара О.О. звинувачував у рейдерстві.

І вже завтра, 30 січня 2026 року, вони планують провести сесію в Підгородньому, аби проголосувати за "бюджет розпилу" імені Краснова.

Цікава позиція керівництва партії "Пропозиція": чи знають вони, що їхніх депутатів фактично взяла в користування конкуруюча політична сила?



