Партия «Пропозиція» стала франшизой Загида Краснова в Подгородном

Подгородненский городской совет вчера окончательно перешел на ручное управление "Громадської сили" Загида Краснова — в лице его менеджеров Андрея Баско и Дарьи Крюковой.

Партия «Пропозиція» стала франшизой Загида Краснова в Подгороднем

Последний месяц можно назвать концом перемирия между "Громадською силою" Краснова и "Пропозицією" Филатова. Медийные ресурсы последнего начали критическую кампанию против Краснова, а тот ответил "свой рупор" в сессионном зале: Екатерина Збарская неожиданно начала говорить о коррупции в городском совете Днепра.

Похоже, срок действия "пакта о ненападении" между Красновым и Филатовым истек. Чего не скажешь о ситуации в Подгородном, где самая большая фракция в горсовете — "Пропозиція" во главе с депутатом городского совета Романом Кучмой, а также включая "трижды сбитого мэра" Андреем Горбом, отошла во внешнее управление "Громадської сили".

О заходе группы Краснова-Баско было известно давно. Эта позиция не нравилась части депутатского корпуса, которые "не нанимались" работать на "Громадську силу".

Из-за этого Андрей Горб в очередной раз был снят с должности 27 января. А уже 28 января, под надзором и управлением Крюковой и Баско, депутаты из коалиции "Громадська сила" и "Пропозиція" проголосовали за назначение секретаря (исполняющей обязанности председателя) Подгородненской громады — Немцевой Марии Васильевны, которая, конечно, является партийкой "Громадської сили".

Эти изменения уже зарегистрированы государственным регистратором Подгорным Виталием Игоревичем, которого недавно секретарь Днепровского городского совета от "Пропозиції" Санжара А.А. обвинял в рейдерстве.

И уже завтра, 30 января 2026, они планируют провести сессию в Подгородном, чтобы проголосовать за "бюджет распила" имени Краснова.

Интересна позиция руководства партии "Пропозиція": знают ли они, что их депутатов фактически взяла в пользование конкурирующая политическая сила?



