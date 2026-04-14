«Осколки прошивали тіла навиліт»: жахливі наслідки балістичного обстрілу Дніпра 14 квітня

Генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко повідомив про критичну ситуацію з постраждалими внаслідок денного балістичного удару по Дніпру 14 квітня. За його словами, перша хвиля госпіталізації склала 16 осіб, серед яких виключно мирні мешканці віком від 21 до 67 років.

Лікар описав страшну картину поранень: металеві уламки проходили крізь людей, що перебували в автівках, а медики одночасно приймали пацієнтів із розірваними животами та складними травмами голови. На жаль, одного з постраждалих врятувати не вдалося — "сорокарічний чоловік помирає на руках анестезіолога в реанімаційній залі".

Наразі медичний персонал працює на межі можливостей. Риженко зазначив, що "тринадцятеро перебувають у важкому та вкрай важкому стані", а над порятунком інших безперервно працюють численні групи фахівців. Лише трьом особам із легкими травмами надали допомогу та відпустили додому.

Свідки трагедії перебувають у глибокому психологічному стресі: "в очах поранених — шок, тремтіння та страх". Команда лікарні продовжує боротися за кожного пацієнта, супроводжуючи свою роботу надією на їхнє одужання.

Зазначимо, що мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що завтра, 15 квітня у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень окупанти атакували Дніпро балістикою, унаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, п’ятеро людей загинуло, а ще 27 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждали звичайні цивільні люди, які просто проїзжали повз місце удару на своїх автівках.