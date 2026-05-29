Окупанти випустили проти ППОшні ракети по Дніпру: що це значить

Недилько Ксения
Сьогодні об 11:40 у Дніпрі пролунав потужний вибух, який майже збігся в часі із сиренами повітряної тривоги. Російські загарбники здійснили пуски кількох керованих авіаційних ракет з акваторії Азовського моря. За попередніми даними, для удару ворог застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П.
Ракета Х-31П. Фото з відкритих джерел
Моніторингові канали зазначають, що подібне озброєння загарбники зазвичай використовують під час атак на Одещину та Запорізьку область.
Експерти наголошують, що повідомлення про пуски цього типу ракет по регіону свідчать про намагання росіян вивести з ладу українські радіолокаційні станції. Ворог прагне "осліпити" підрозділи протиповітряної оборони безпосередньо перед проведенням або під час масованого комбінованого обстрілу.
Головна небезпека Х-31П полягає в її технічних характеристиках. Ракета розвиває надвисоку швидкість у кілька махів, залишаючи мінімум часу для переходу в укриття.
Крім того, боєприпас наводиться на джерела радіовипромінювання та буквально "полює" на радари ППО. Окупанти запускають ці ракети з великої відстані, використовуючи винищувачі Су-30СМ та Су-35. Щоб убезпечити техніку, українські захисники іноді змушені вимикати радари, що тимчасово знижує рівень захисту області від інших ракет чи безпілотників. Ба більше, у разі збиття чи промаху, уламки та бойова частина все одно несуть серйозну загрозу для людей на землі.
