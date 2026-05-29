Окупанти випустили проти ППОшні ракети по Дніпру: що це значить

Сьогодні об 11:40 у Дніпрі пролунав потужний вибух, який майже збігся в часі із сиренами повітряної тривоги. Російські загарбники здійснили пуски кількох керованих авіаційних ракет з акваторії Азовського моря. За попередніми даними, для удару ворог застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Ракета Х-31П. Фото з відкритих джерел

Моніторингові канали зазначають, що подібне озброєння загарбники зазвичай використовують під час атак на Одещину та Запорізьку область.

"Кому цікаво, то ракета Х-31П це така собі херня, — пояснюють ситуацію аналітики, — тому що вона призначена для знищення ППО та радарів".

Експерти наголошують, що повідомлення про пуски цього типу ракет по регіону свідчать про намагання росіян вивести з ладу українські радіолокаційні станції. Ворог прагне "осліпити" підрозділи протиповітряної оборони безпосередньо перед проведенням або під час масованого комбінованого обстрілу.

Головна небезпека Х-31П полягає в її технічних характеристиках. Ракета розвиває надвисоку швидкість у кілька махів, залишаючи мінімум часу для переходу в укриття.

"Летить дуже швидко, — підкреслюють фахівці, — через що часу на реакцію мало".

Крім того, боєприпас наводиться на джерела радіовипромінювання та буквально "полює" на радари ППО. Окупанти запускають ці ракети з великої відстані, використовуючи винищувачі Су-30СМ та Су-35. Щоб убезпечити техніку, українські захисники іноді змушені вимикати радари, що тимчасово знижує рівень захисту області від інших ракет чи безпілотників. Ба більше, у разі збиття чи промаху, уламки та бойова частина все одно несуть серйозну загрозу для людей на землі.

"Якщо коротко, то вони намагаються послабити нашу протиповітряну оборону, — підсумовують монітори, — для подальших ударів ракетами різних типів, БпЛА та балістики".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський ставленик на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо спробував виправдати черговий теракт окупантів у Херсоні, звинувативши в атаці українську сторону. Колаборант видав абсурдну заяву про те, що удар по майданчику, де загинув чоловік та дістали поранення його дружина з двома маленькими доньками, нібито був організований Києвом для відволікання уваги від подій у Старобільську.

