Оккупанты выпустили противоППОшные ракеты по Днепру: что это значит

Сегодня в 11:40 в Днепре раздался мощный взрыв, который почти совпал с сиренами воздушной тревоги. Российские захватчики совершили пуски нескольких управляемых авиационных ракет с акватории Азовского моря. По предварительным данным, для удара враг применил противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Мониторинговые каналы отмечают, что подобное вооружение захватчики обычно используют при атаках на Одесщину и Запорожскую область.

"Кому интересно, то ракета Х-31П это херня, — объясняют ситуацию аналитики, — потому что она предназначена для уничтожения ПВО и радаров".

Эксперты отмечают, что сообщения о пусках этого типа ракет по региону свидетельствуют о попытках россиян вывести из строя украинские радиолокационные станции. Враг стремится ослепить подразделения противовоздушной обороны непосредственно перед проведением или во время массированного комбинированного обстрела.

Главная опасность Х-31П состоит в ее технических характеристиках. Ракета развивает сверхвысокую скорость в несколько махов, оставляя минимум времени для перехода в укрытие.

"Летит очень быстро, — подчеркивают специалисты, — из-за чего времени на реакцию мало".

Кроме того, боеприпас наводится на источники радиоизлучения и буквально "охотится" на радары ПВО. Оккупанты запускают эти ракеты с большого расстояния, используя истребители Су-30СМ и Су-35. Чтобы обезопасить технику, украинские защитники иногда вынуждены выключать радары, что временно снижает уровень защиты от других ракет или беспилотников. Более того, в случае сбития или промаха, обломки и боевая часть все равно несут серьезную угрозу для людей на земле.

"Если коротко, то они пытаются ослабить нашу противовоздушную оборону, – заключают мониторы, – для дальнейших ударов ракетами разных типов, БПЛА и баллистики".

