Учора, 30 вересня, унаслідок російського обстрілу ударними БпЛА по центру Дніпра загинув молодий чоловік, який перед цим отримав важкі поранення, не сумісні із життям.

Окупанти вбили хлопця у Дніпрі: його дружина через півтора тижні стала вдовою

Його дружина, Богдана Вітязь, флорист із Дніпра, написала в Instagram:

"Сьогодні загинув мій чоловік. Його вбила клята росія. Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували в п’ятницю.

Я не встигла замінити документи, як стала вдовою.

Моє серце розбите. Я чесно, не знаю як впораюсь з цією втратою, бо ми були всім один для одного.

Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами, як сильно я тебе кохаю".