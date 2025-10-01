Рубрики
Учора, 30 вересня, унаслідок російського обстрілу ударними БпЛА по центру Дніпра загинув молодий чоловік, який перед цим отримав важкі поранення, не сумісні із життям.
Окупанти вбили хлопця у Дніпрі: його дружина через півтора тижні стала вдовою
Його дружина, Богдана Вітязь, флорист із Дніпра, написала в Instagram:
"Сьогодні загинув мій чоловік. Його вбила клята росія. Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували в п’ятницю.
Я не встигла замінити документи, як стала вдовою.
Моє серце розбите. Я чесно, не знаю як впораюсь з цією втратою, бо ми були всім один для одного.
Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами, як сильно я тебе кохаю".
У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури. Знищено 2 машини, ще 17 понівечені. Понад 30 людей зазнали поранень, в тому числі діти – 10-річний хлопчик і дівчина, якій 17.
Працюють всі служби. Долають наслідки ворожого терору.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Попередньо відомо, що місто зазнало атаки з боку російських ударних безпілотників. Водночас російські ЗМІ почали поширювати цинічні виправдання обстрілу.
Одним із перших пояснень, яке виходить за межі моралі, озвучило пропагандистське видання Russia Today під керівництвом Маргарити Сімоньян. Так звані журналісти опублікували відео з наслідками обстрілу та підпаленою будівлею, додавши коментар: "Удар ЗС РФ, імовірно, припав по одному з шахрайських кол-центрів у Дніпропетровську".