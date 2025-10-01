Вчера, 30 сентября, в результате российских обстрелов ударными БпЛА по центру Днепра погиб молодой человек, который перед этим получил тяжелые ранения, не совместимые с жизнью.

Оккупанты убили парня в Днепре: его жена через полторы недели стала вдовой

Его жена, Богдана Витязь, флорист из Днепра, написала в Instagram:

"Сегодня погиб мой муж. Его убила проклятая россия. Мы были женаты 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой. Мое сердце разбито. Я честно, не знаю, как справлюсь с этой потерей, потому что мы были всем друг для друга. Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами, как сильно я тебя люблю".

В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, заведение культуры. Уничтожены 2 машины, еще 17 избиты. Более 30 человек получили ранения, в том числе дети – 10-летний мальчик и девушка, которой 17.

Работают все службы. Преодолеваются последствия вражеского террора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов. Предварительно известно, что город подвергся атаке со стороны российских ударных беспилотников. В то же время, российские СМИ начали распространять циничные оправдания обстрела.

Одним из первых объяснений, выходящих за пределы морали, озвучило пропагандистское издание Russia Today под руководством Маргариты Симоньян. Так называемые журналисты опубликовали видео с последствиями обстрела и горящим зданием, добавив комментарий: "Удар ВС РФ, вероятно, пришелся по одному из мошеннических колл-центров в Днепропетровске".