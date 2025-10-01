logo

BTC/USD

114574

ETH/USD

4145.65

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Оккупанты убили парня в Днепре: его жена через полторы недели стала вдовой
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты убили парня в Днепре: его жена через полторы недели стала вдовой

Россияне нанесли удары по Днепру вчера посреди бела дня

1 октября 2025, 10:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вчера, 30 сентября, в результате российских обстрелов ударными БпЛА по центру Днепра погиб молодой человек, который перед этим получил тяжелые ранения, не совместимые с жизнью.

Оккупанты убили парня в Днепре: его жена через полторы недели стала вдовой

Оккупанты убили парня в Днепре: его жена через полторы недели стала вдовой

Его жена, Богдана Витязь, флорист из Днепра, написала в Instagram:

"Сегодня погиб мой муж. Его убила проклятая россия. Мы были женаты 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу.

Я не успела заменить документы, как стала вдовой.

Мое сердце разбито. Я честно, не знаю, как справлюсь с этой потерей, потому что мы были всем друг для друга.

Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами, как сильно я тебя люблю".

Оккупанты убили парня в Днепре: его жена через полторы недели стала вдовой - фото 2
Оккупанты убили парня в Днепре: его жена через полторы недели стала вдовой - фото 3

В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, заведение культуры. Уничтожены 2 машины, еще 17 избиты. Более 30 человек получили ранения, в том числе дети – 10-летний мальчик и девушка, которой 17.

Работают все службы. Преодолеваются последствия вражеского террора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов. Предварительно известно, что город подвергся атаке со стороны российских ударных беспилотников. В то же время, российские СМИ начали распространять циничные оправдания обстрела.

Одним из первых объяснений, выходящих за пределы морали, озвучило пропагандистское издание Russia Today под руководством Маргариты Симоньян. Так называемые журналисты опубликовали видео с последствиями обстрела и горящим зданием, добавив комментарий: "Удар ВС РФ, вероятно, пришелся по одному из мошеннических колл-центров в Днепропетровске".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости