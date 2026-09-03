Окупанти атакували Дніпро: є загиблі та поранені

Сьогодні вранці, 3 вересня 2026 року, російські війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення, атакувавши Дніпро. Про перші наслідки ворожого нальоту оперативно поінформував представник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, зазначивши, що удар спровокував серйозне займання за межами житлових кварталів.

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

"Ворог атакував Дніпро, — спочатку повідомив посадовець у своєму офіційному каналі. — Зайняла пожежа у передмісті".

Невдовзі після перших повідомлень ситуація у місті прояснилася, а масштаб руйнувань виявився значнішим. Як стало відомо згодом, під прицілом агресора опинився цивільний об'єкт, що призвело до травмування людей.

"Щонайменше чотири людини дістали поранень через атаку росіян на Дніпро, — оновив дані представник ОВА. — Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії".

За попередньою інформацією військової адміністрації, під час цієї атаки окупаційні війська застосували специфічне озброєння, яке спричинило значний гуркіт та руйнування в обласному центрі.

За даними моніторингових каналів, удар стався ракетою-дроном "Бандероль".

На місці влучання наразі працюють екстрені служби та медики, які ліквідують наслідки займання складських приміщень і надають допомогу потерпілим.

Вже згодом голова ОВА наголосив, що кількість постраждалих зростає, а також стало відомо про загиблу людину.

"Одна людина загинула, пʼятеро поранені – збільшується кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі", – наголосив посадовець.

Інформація оновлюється.