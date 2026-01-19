logo

Обстрел Днепра и области: враг атакует баллистикой
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Днепре и области: что известно

19 января 2026, 16:13
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня с утра российская оккупационная армия атакует город Днепр ударными БПЛА, комбинируя воздушные атаки с деятельностью разведывательных дронов. Позже оккупанты начали запускать баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма, а также из Таганрога Ростовской области РФ.

Обстрел Днепра и области: врага атакует баллистикой

Около 15 часов в Днепре раздались мощные взрывы. По данным мониторинговых каналов, фиксации воздушных целей не последовало, однако после удара в городе поднялся столб дыма. Следующая баллистическая угроза была с юго-восточного направления, под ударом оказался город Петропавловка Павлоградского района.

Пока официальной информации об обстрелах нет.

Информация обновляется.



