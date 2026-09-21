Обстріл Дніпра: де сталися «прильоти»

Російська армія вчергове піддала терористичному обстрілу цивільну та промислову забудову Дніпра, запустивши в бік міста реактивні засоби повітряного нападу. Ранкова повітряна тривога в регіоні супроводжувалася тривалою бойовою роботою мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів, які намагалися наздогнати швидкісні цілі.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа оперативно звернувся до жителів із першими офіційними деталями щодо наслідків ворожого нальоту.

"Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі, — терміново констатував керівник ОВА у своєму офіційному каналі, закликаючи містян не публікувати фото- чи відеоматеріали з місць прильотів. Описуючи поточну ситуацію на промисловому майданчику, посадовець додав: — Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у розташованому поруч магазині".

Удар зафіксували після серії вибухів, які змусили людей масово ховатися в коридорах та бомбосховищах. За словами очевидців, фінальний приліт супроводжувався дуже сильною детонацією, яку було чутно на великій відстані від місця ураження.

Наразі на території ушкодженого підприємства розгорнули роботу рятувальні бригади ДСНС та правоохоронці.

"Інформацію про постраждалих наразі ретельно уточнюємо", — резюмував очільник ДніпрОВА Олександр Ганжа, зазначаючи, що медики перебувають у повній готовності для надання екстреної допомоги. Комунальні та екстрені служби міста роблять усе можливе, щоб оперативно локалізувати наслідки вибуху та стабілізувати роботу пошкодженого вузла.

Мешканців Дніпра наполегливо закликають триматися подалі від вікон, суворо дотримуватися правил безпеки під час сирен і довіряти лише верифікованій інформації від військового командування, оскільки загроза повторних ракетно-дронових ударів у прифронтовому регіоні залишається високою.

Інформація оновлюється.